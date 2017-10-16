أشاد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي بنتائج المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة التي اثمرت قيام منظمة دولية مختصة بالأمن الغذائي.

واكد الحساوي على هامش المؤتمر اهمية انشاء هذه المنظمة الجديدة في وضع الحلول المستدامة لمشكلات الأمن الغذائي الشائعة في الدول ذات الأراضي الجافة.

وقال ان اهمية هذه المنظمة تكمن ايضا في التعاون الدولي من اجل ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الخاصة بالزراعة والمياه والطاقة في بلدان الأراضي الجافة والمساعدة على تمويل وتنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالدول الأعضاء في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

وأضاف ان الكويت تعد من الدول ذات الأراضي الجافة بسبب تغيرات المناخ فيها وموقعها الجغرافي، مشيرا الى وجود مجالات عديدة ستستفيد منها الكويت من انشاء المنظمة وخاصة الاستفادة من التجارب المتميزة وتدريب العاملين في الجهات المعنية في الكويت.

وأوضح الحساوي ان الكويت ستسعى للاستفادة من كل البرامج التي ستطرحها المنظمة والتعاون مع المسؤولين فيها من اجل ايجاد حلول مناسبة لبعض التحديات التي تواجه الكويت فيما يخص تحقيق الأمن الغذائي.

وقال ان من البرامج التي ستستفيد منها الكويت في هذا الشأن المساعدة في تحسين السياسات الزراعية واستخدام احدث تقنيات الزراعة والري والبذور والأسمدة والإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي ومواجهة تقلبات اسعار الغذاء في الأسواق العالمية.

وكان رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني افتتح امس فعاليات المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة بمشاركة كويتية.

وشهد المؤتمر توقيع رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر على المعاهدة التأسيسية للمنظمة الدولية الجديدة للتحالف العالمي للأراضي الجافة ومقرها الدوحة.

ويضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر برئاسة الحساوي كلا من مدير ادارة مكتب رئيس الهيئة شاكر عوض ومدير العلاقات العامة بالهيئة فلاح العنزي.