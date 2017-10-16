استقبلت نماء للزكاة والتنمية المجتمعية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في مقرها الرئيسي في منطقة الروضة وفدا من رجال العمل الخيري والإنساني في سلطنة عمان، والذي ضم كلا من حمد الهاشمي رئيس صندوق التكافل الاجتماعي، وعبدالله المشرفي وراشد بن سالم الهاشمي بلجنة الزكاة والصدقات بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية.

وكان في استقبال الوفد المدير العام لنماء للزكاة والتنمية المجتمعية ناصر الزيد ومدير إدارة الداعمين بالإنابة عبدالله الصانع ونائب مدير إدارة الداعمين صباح النعيمي ومسؤول التواصل الإعلامي عبدالله الشمري.

حيث اطلع الوفد على أهم المشروعات الخيرية والحملات الإعلامية التي تنفذها نماء للزكاة والتنمية المجتمعية في الوقت الراهن، والتعريف بأهم انجازاتها ودورها في خدمة العمل الخيري والإنساني، وذكر ناصر الزيد ان الزيارة جاءت بهدف التعرف على الخدمات والمشروعات المختلفة التي تقيمها نماء وإمكانية الاستفادة من تجربتها في مجال العمل الخيري باعتبار الكويت مركزا إنسانيا عالميا، مبينا أن الوفد حرص على أن يتعرف عن قرب على بعض آليات العمل وخاصة الخطاب الإعلامي الموجه للمتبرعين الكرام.

من جهته أشاد حمد الهاشمي والوفد المرافق بالجهود التي تبذلها الكويت في العمل الخيري والإنساني مما جعلها تتمتع بمكانة مرموقة واستحقت أن تكون مركزا إنسانيا عالميا.