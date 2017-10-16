أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالقادر علي أن التجربة الرقابية العريقة لديوان المحاسبة بالكويت تعد مثالا يحتذى به لتطوير العمل الرقابي على المستوى الإقليمي والعالمي، إلى جانب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة العربية السباقة إلى التطوير والتميز الرقابي.

جاء ذلك خلال تصريح لرئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء زيارته لديوان المحاسبة ودعوته للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدققين الداخليين الذي سيعقد خلال الفترة من 6 الى 9 مايو 2018 في دبي، وبحث سبل التعاون في هذا المجال.

وقال ان المؤتمر امتداد لاستضافة جمعية المدققين الداخليين الإماراتية لمؤتمر رؤساء جمعيات المدققين الداخليين العالمية الذي استضافته الإمارات عام 2014 وبحضور 82 دولة مشاركة، حيث أثمرت نتائج الاجتماع اختيار دبي لتكون الوجهة التالية لعقد المؤتمر العالمي للمدققين الداخليين عام 2018 لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في استضافة هذا المؤتمر على مستوى الشرق الأوسط.

واستعرض الإطار العام للمؤتمر الذي يناقش دور الإبداع في التواصل العالمي باعتباره عنصرا أساسيا للتدقيق الداخلي لما له من دور فعال في تطوير كفاءة العمل الرقابي.

كما أشار إلى المحاور الأساسية التي يتناولها المؤتمر والمتعلقة بالتحديات التي تواجه التدقيق الداخلي وكيفية اعداد الخطط الخاصة بالتدقيق الداخلي، وكيفية مواجهة التحديات الإلكترونية في التدقيق، أهمية ودور التدقيق الداخلي والترادف بين أجهزة الرقابة وأقسام التدقيق الداخلي في المؤسسات الحكومية.