ينظم مركز الهداية للتعريف بالإسلام درسا في العلوم الشرعية للجاليات الآسيوية من النساء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، حيث أعلنت إدارة المركز التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي ان النشاط يتضمن وبشكل رئيسي درسا تعليميا أسبوعيا للنساء من الجنسيات الآسيوية وخصوصا السيلانية والفلبينية، وذلك مساء كل يوم ثلاثاء من الساعة 4:30 وحتى الساعة 6:00 مساء. كما يتضمن بعض الأنشطة الاجتماعية ومحاورة المشاركات والرد على استفسارهن.

وأفادت إدارة المركز بأنه ما من أسبوع إلا ويشهد المركز حالات إشهار إسلام ولله الحمد، فتحت شعار كل يوم مسلم جديد (بإذن الله) حيث وصل عدد المهتدين الجدد إلى 77 شخصا منهم 35 رجلا و42 امرأة من مختلف الجنسيات.

ويهدف النشاط لاستغلال وجود كثير من الجاليات الأجنبية، وحاجة هؤلاء إلى من يرشدهم لدين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة بتوفير دعاة على دراية بلغة كل جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله.

والمركز إذ يقوم بهذا النشاط فإنه يأمل التفاعل والاهتمام من الناس ممن لديه خادمة يريد دعوتها للإسلام وتعليمها ما ينبغي لها لتعبد الله على علم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم».

الجدير بالذكر، أن المركز أيضا يطرح مشاريع عديدة تصب في مصلحة الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ومنها مشروع بلغني الإسلام الذي يهدف للتعريف بالإسلام وتعليم المسلمين التوحيد، ومتابعة المهتدين الجدد، وإقامة الدروس الشرعية، وتوزيع المصاحف والكتب، بالإضافة إلى تنظيم رحلات العمرة للجاليات.

ويمكن المساهمة في مشاريع اللجنة المختلفة عن طريق الأون لاين http//hipc.alturath.net فالدعوة إلى الإسلام مسؤولية الجميع.