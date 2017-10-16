مريم بندق

في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإعادة النظر في الجناسي المسحوبة، تستأنف اللجنة التي يرأسها المستشار في الديوان الأميري علي الراشد أعمالها لمواصلة تنفيذ المهام المنوطة بها الخميس المقبل.



وفي هذا السياق، كشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» عن أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل الموافق 19 الجاري برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.



ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لم تستأنف اجتماعاتها حتى الآن بعد توقف اجتماعاتها خلال الصيف.



يذكر أن اللجنة استقبلت 184 طلبا وبعد تدقيق وفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارا بإعادة الجناسي إلى 8 عوائل من بينها جناسي عائلة البرغش التي تمت إعادتها وفقا للمادة الأولى.



هذا، ويستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الموقف التنفيذي للمشاريع الواردة في خطة التنمية تمهيدا لتضمينها في خطاب الحكومة في الجلسة الافتتاحية للمجلس.



وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تقريرا مفصلا رفع الى المجلس بناء على طلبه حول الإجراءات التنفيذية لكل مشروع على حدة، والتاريخ المحدد لإتمام استكمال المشاريع بشكل كامل.



وتتضمن المشاريع: مشروع محطة توليد الطاقة التي تعمل بالدورة المدمجة في العبدلية، المدن العمالية، مدينة جنوب الجهراء، البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية، المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة، معالجة نفايات البلدية الصلبة (موقع كبد).



هذا، ويراجع المجلس في اجتماعه خطاب الحكومة أمام مجلس الأمة، فضلا عن التنسيق حول تشكيل اللجان البرلمانية.