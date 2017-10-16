فرج ناصر

أشار الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة م.غالب شلاش إلى أن القطاع ينهي الإجراءات الأخيرة الخاصة بتسلم عدة مشاريع تابعة للقطاع. مضيفا في تصريح صحافي على هامش تكريم عدد من موظفي القطاع أن المشاريع التي وعد سابقا بتسلمها خلال النصف الثاني من عام 2017 تقدر بستة مشاريع إلا أنه ولله الحمد وبتضافر جهود الجميع تمت إضافة مشروع آخر لتصبح سبعة مشاريع.

حيث انه تم تسلم 3 مشاريع من المقاولين هي مشروع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في منطقة صبحان والذي يتبع وزارة الأشغال، ومقر ديوان عام وزارة التربية في منطقة جنوب السرة، ومشروع مواقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة مبنى إعادة هيكلة القوى العاملة في منطقة الرقعي.

أما المشاريع الجاري تسلمها فهي المبنى الأول والثاني من مباني مشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منطقة الرقعي والذي سيكون تسلمه وتسليمه على عدة مراحل، ومبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار لخدمة معهد الكويت للدراسات القضائية في منطقة قبلة، ومبنى المقر الدائم لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية ضمن منطقة الصباح الطبية في الشويخ والذي يتبع وزارة الصحة، ومبنى محافظة مبارك الكبير في منطقة غرب أبوفطيرة.

وأضاف شلاش انه تم البدء بإجراءات تسلم تلك المشاريع من المقاولين وستكون الوزارة جاهزة لتسليمها إلى الجهات المستفيدة في القريب العاجل. بالإضافة إلى توقيع عدد 3 عقود جديدة خلال الأيام المقبلة وهي مشروعان تابعان لوزارة الداخلية، مبنى أمن المنشآت ومبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية، ومشروع مبنى محكمة الأسرة في محافظة العاصمة الذي يتبع وزارة العدل.

وذكر شلاش أنه إيمانا من الوزارة ممثلة في قطاع المشاريع الإنشائية بضرورة مكافأة المجدين ومحاسبة المقصرين في الإدارات المختلفة رأى القطاع تكريم المجدين من مهندسيه حيث تم تكريم 5 مهندسين من خمس إدارات مختلفة تابعة للقطاع بحضور وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم.