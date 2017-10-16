كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إحصائية شهر سبتمبر لإدارة التراخيص الهندسية ببلدية محافظة الجهراء والتي تضمنت 73 ترخيصا لشهر سبتمبر.



وذكر مدير إدارة التراخيص الهندسية في بلدية محافظة الجهراء، يوسف البذالي، أن إحصائية شهر سبتمبر لمراقبة تراخيص البناء ومراقبة تراخيص المحلات اشتملت على47 ترخيص سكن خاص ، و 5 تراخيص تجارية، و18 ترخيص مزارع ، و 3 تراخيص تنوعت ما بين شالية وسكراب وغيرهم.



كما دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور .