أعلنت مؤسسة البترول، تجديدها عقد نقل وتخزين النفط الخام الكويتي مع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)، لافتة إلى أهمية هذا العقد في بيع النفط الكويتي بالأسواق العالمية الواعدة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن توقيع العقد مع شركة (سوميد) جاء على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الثالث للنفط الغاز الذي تم افتتاحه أمس الأحد في البلاد ويستمر أربعة أيام.

وأضافت أن العضو المنتدب للتسويق العالمي في المؤسسة نبيل بورسلي تولى توقيع العقد نيابة عن الجانب الكويتي في حين وقعه نيابة عن (سوميد) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة محمد عبدالحافظ.

وأوضحت أن هذا العقد يعتبر أحد العقود الاستراتيجية والمهمة بالنسبة لها لأنه يخدم وبكل سهولة ومرونة عملية بيع النفط الخام الكويتي في الأسواق العالمية الواعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال غرب أوروبا من أجل المحافظة على الحصص السوقية للنفط الخام الكويتي في تلك الأسواق.

وذكرت المؤسسة أنه تم أيضا على هامش المؤتمر الاتفاق مع أحد المزودين الرئيسيين على تزويد دولة الكويت بالغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات دولة الكويت على المدى الطويل تماشيا مع خطة المؤسسة في توفير أفضل البدائل الاقتصادية والصديقة للبيئة.

يذكر أن (سوميد) هو خط بترول يمتد من العين السخنة على خليج السويس في جمهورية مصر العربية إلى سيدي كرير على ساحل البحر المتوسط في الإسكندرية وهو يمثل بديلا لقناة السويس لنقل البترول من منطقة الخليج العربي إلى ساحل البحر المتوسط.

و(سوميد) مملوك للشركة العربية لأنابيب البترول التي تساهم فيها شركات من مصر والإمارات والكويت والسعودية وقطر.