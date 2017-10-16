كشف رئيس اللجنة العليا المؤقتة لانتخابات المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة في البلاد، د. محمد المشد، أن انتخابات المجلس الطلابي للعام الجامعي 2017/2018 ستعقد يوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري بمختلف التخصصات الجامعية حيث يتنافس 79 مرشحاً لعضوية المجلس الطلابي ممن انطبقت عليهم الشروط حسب لائحة المجلس من كافة التخصصات للفوز بـ 50 مقعدا ً موزعة على النحو التالي :

15 مقعدا يتنافس عليها 26 طالبا وطالبة من تخصص الأدب الإنجليزي بينما يكون تخصص إدارة الاعمال أكثر تنافسا على مقاعده الـ 27 بتنافس 40 طالبا وطالبة أما تخصص تقنية المعلومات والحوسبة والذي يتنافس عليه عدد 13 طالبا وطالبة للفوز بمقاعده الـ 8 لاسيما وأن اختلاف نسبة توزيع المقاعد تعود إلى عدد الطلبة في كل تخصص ابتداء ً من تخصص إدارة الأعمال إلى تخصص اللغة الانجليزية وآدابها وصولا إلى تخصص تقنية المعلومات والحوسبة بنظام الصوت الواحد.

أما في ما يخص اللقاء التنويري والذي سوف يقام لكافة الطلبة المرشحين فقال المشد، إنه تم اختيار يوم الخميس 19 اكتوبر المقبل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ً في المسرح الصغير ليكون انطلاقة اللقاء التنويري لكل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية.

ودعا كافة الطلبة للحضور في يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم من كل تخصص لما فيه المصلحة العامة لهم وللجامعة، مشيدا بالوقت ذاته بدور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور نايف إبجاد المطيري لما قدمه من دعم لاقتراحات اللجنة من أجل سير العملية الانتخابية والشكر موصول لأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية لجهودهم المخلصة إيمانا من إدارة الجامعة بأن هذه الممارسة الديمقراطية هي محل فخر للجامعة باعتبارها أحد مقومات الكيان الجامعي والمؤسسي التربوي خلال مشاركة الطلبة في صنع القرار الجامعي في المنظمة التعليمية آملين من طلبتنا الأعزاء الالتزام باللوائح والنظم الجامعية بما يليق بهم وبصرحهم الأكاديمي .