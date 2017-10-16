العتيبي: قرار إلغاء التخييم بـ"صباح الأحمد" جاء بهدف المحافظة على أرواح المواطنين

عقدت لجنة دراسة المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي 2017/2018 والمشكلة بالقرار الإداري رقم 439/2017 اجتماعها برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي ورئيس اللجنة فهد العتيبي، وحضور مدراء الإدارات ورؤساء فرق الطوارئ والمشمولين بالقرار الإداري لتنظيم عملية التخييم الربيع لمناقشة ووضع آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات والإجراءات الخاصة بتراخيص مواقع التخييم للعام 2017/2018.

وفي هذا السياق أوضح العتيبي في تصريح صحافي، بأن مواقع التخييم يطرأ علها تغييرات بصفة مستمرة لوجود مشاريع تقوم بتنفيذها بعض الجهات والهيئات الحكومية وهو الأمر الذي يقضي بمراجعة تلك المواقع ودراسة التغييرات التي طرأت وتحديثها أو إضافة مواقع جديدة، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول مراجعة مواقع المخيمات التي تم السماح بالتخييم بها في الموسم الماضي لمعالجه السلبيات التي ظهرت بها لتلافيها هذا العام.



وأكد العتيبي على أن إلغاء موقع التخييم بمنطقه صباح الأحمد الواقع على طريق ٣٠٦ قد جاء بناء على توجيهات وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري حفاظا على أرواح المواطنين.

وشدد العتيبي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين للنظم واللوائح ومواعيد التخييم المعمول بها وقاموا بنصب مخيماتهم قبل الموعد المحدد من قبل البلدية والهيئة العامة للبيئة في منتصف نوفمبر القادم وانتهاءه في منتصف مارس 2018 ، لافتا إلى إنه سيتم متابعة الخطة الزمنية التي تم وضعها لرصد وإزالة المخيمات المخالفة ابتداء من اليوم والمتواجدة في منطقه رحية و استراحة الحجاج و المنطقه المقابلة لإسطبلات الجهراء والمنطقه المقابلة لصناعية الجهراء والمنطقه الفاصله ما بين منطقه العيون و الطريق الدائري السادس إلى جانب المخيمات في المناطق الجنوبية كالوفرة والنويصيب والمنطقه المقابلة لمدينه صباح الأحمد .