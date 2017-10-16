بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما حظي به سموه والوفد الرسمي المرافق من كرم الضيافة وحسن الوفادة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة .

وعبر سموه رعاه الله عن بالغ سروره باللقاء الأخوي الذي جمعه بأخيه خادم الحرمين الشريفين وما ساده من روح الأخوة والمودة وتبادل الرأي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في اطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية متميزة وروابط أخوية حميمة والحرص المشترك على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ودوام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد عاد بحفظ الله ورعايته والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى ارض الوطن عصر اليوم وذلك بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله .



وكان سموه قد غادر والوفد الرسمي المرافق عصر اليوم العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد زيارة اخوية.

وكان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر الجابر .

وكان صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، قد وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه، ظهر اليوم، إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في زيارة أخوية.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر .

وكان غادر صاحب السمو ، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها إلى العاصمة الرياض ، وقد كان في وداع سموه على أرض المطار، سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس مجلس الامة بالإنابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله .

ورافق سموه حفظه الله وفد رسمي ضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومدير مكتب صاحب السمو الأمير احمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.