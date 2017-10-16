العنزي: تطبيق هذا النظام يعتبر نقلة نوعية في مواكبة صناعة الطيران وتقديم خدمات متطورة

بإمكان الراكب على الرحلات المذكورة القيام بوزن أمتعته وتسلم بطاقة صعود الطائرة قبل موعد الرحلة بوقت كاف



أعلنت شركة الخطوط الجوية، الناقل الوطني الرسمي للبلاد، اليوم الاثنين، تدشين المنطقة الجديدة للوزن المبكر لأمتعة الركاب تماشيا مع خطتها لتطوير الخدمات المقدمة للركاب باختلاف أنواعها.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، فايز العنزي، في بيان صحافي، "إن (الكويتية) قامت بتخصيص منطقة محددة لقبول الركاب وأمتعتهم خارج مطار الكويت الدولي وتحديدا في المبنى الرئيسي للشركة من خلال تخصيص منطقة شاملة تم تجهيزها بكل التجهيزات اللازمة لهذا الغرض.

وأضاف العنزي أن هذه المنطقة والخدمة ستكون مخصصة بداية لرحلات (الكويتية) إلى كل من محطات (دكا) و(مومباي) و(دلهي) ومانيلا) على أن تتم إضافة محطات أخرى لاحقا ، مؤكدا رغبة الشركة المستمرة في توفير كل من شأنه التسهيل على الركاب وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح أن بإمكان الراكب على الرحلات المذكورة القيام بوزن أمتعته وتسلم بطاقة صعود الطائرة قبل موعد الرحلة بوقت كاف ويمكنه بعد ذلك الانتقال إلى منزله والعودة مرة أخرى إلى المطار لصعود الطائرة بكل يسر وسهولة دون التعرض لأي ازدحام في صالات المغادرة.

وذكر أنه سيتم قبول جميع الركاب على هذه الرحلات قبل 24 ساعة وحتى قبل أربع ساعات من موعد الرحلة المقرر حيث يتطلب على الركاب الذين يودون وزن أمتعتهم بفترة أقل من أربع ساعات التوجه إلى المنطقة الاعتيادية لوزن الأمتعة والخاص ب(الكويتية) في مطار الكويت الدولي.

وأشاد بتعاون المسؤولين في الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية في تسهيل إجراءات قبول الركاب وأمتعتهم في المنطقة الجديدة لتخفيف الضغط على صالات المغادرة في مطار الكويت الدولي مؤكدا أن هذا التعاون "ليس بغريب عليهم حيث اعتدنا منهم مثل هذا التعاون والمساندة".

وقال العنزي إن انطلاق هذه الخدمة يتزامن مع تطبيق (الكويتية) نظام حلول الطيران المتكاملة والخاص بشركة (أماديوس) ،لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام يعتبر نقلة نوعية في مواكبة صناعة الطيران وتقديم خدمات متطورة خاصة بنظام الحجز وإصدار التذاكر وخدمات المطار لعملاء الكويتية داخل الكويت وخارجها.

وذكر أن هذا النظام يربط بين مختلف الأقسام التابعة لدائرة الخدمات الأرضية ابتداء من قسم حجوزات التذاكر ومنطقة وزن الأمتعة الذي يتم من خلاله إصدار بطاقات الدخول للطائرة حتى قسم التحكم بالحمولة ووزن الأمتعة إضافة إلى ذلك يسهل المراسلة ما بين المحطات التابعة ل(كويتية) من وخارج الكويت.

وتعد (الكويتية) إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي إذ تأسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.