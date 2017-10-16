نحن في طور الانتهاء من مشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي

الأعمال جارية على قدم وساق في مصفاة الزور ونأمل الانتهاء منها نهاية 2019



أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، استمرار المباحثات بشأن حقل الخفجي المشترك مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن هناك "أمورا بسيطة ستحل وسيعود بعدها الإنتاج".

وقال المرزوق في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز اليوم الاثنين، "نحن حاليا في طور الانتهاء من مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله وميناء الأحمدي والأعمال جارية على قدم وساق في مصفاة الزور والتي نأمل الانتهاء منها في نهاية 2019".

وأفاد بأن مشاريع شركة نفط الكويت تتنوع ما بين حفر آبار ومراكز تجميع بالإضافة إلى مراكز الإنتاج المبكر للنفط والغاز.

وعن اتفاق خفض الإنتاج بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول من خارجها أعرب المرزوق عن سعادته بنسب الالتزام الكبيرة المتحققة منذ بداية خفض الإنتاج في يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي "ونأمل أن تستمر الدول المعنية في هذا النهج لنهاية التمديد الحالي أي إلى 31 مارس المقبل".

وأضاف "سندرس في شهر نوفمبر المقبل الأرقام التي نتجت في الأشهر الأربعة الأولى من التمديد وبناء عليها سنقيم الوضع ونخرج بتوصيات للمؤتمر الوزاري الذي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل بخصوص أي تمديد محتمل مستقبلا".

يذكر أن مؤتمر الكويت الثالث للنفط والغاز 2017 الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء انطلق أمس الأحد ويناقش على مدى ثلاثة أيام موضوعات عدة مثل التنويع على امتداد سلسلة نشاط صناعة النفط والغاز والابتكار والتحديات.