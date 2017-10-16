يوجد ما يقارب 900 ألف حالة إصابة بالكوليرا إضافة إلى 2000 حالة وفاة



حنان عبد المعبود

كشف الأخصائي في الأمراض لبوبائية باليمن، د. فتحي حزام، عن وجود ما يقارب من 900 ألف حالة إصابة بالكوليرا، بالإضافة إلى 2000 حالة وفاة، في اليمن، منوها إلى أن تصاعد الأعداد يقابله محاولات للسيطرة على المرض من جميع المنظمات المحلية والدولية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه لفت إلى أن الوباء لا زال في تفشي والحالات في تصاعد مما ينذر بكارثة على المستوى المحلي وكذلك يزيد المخاوف من انتقال المرض إلى خارج الحدود.

وأعرب خلال كلمة ألقاها بمناسبة دورة لمكافحة مرض الكوليرا في اليمن، دشنها فريق "عطاء المرأة الكويتية الإنساني"عن أمله برؤية عوامل إيجابية قريبة، وتركيز اكثر للقضاء على هذا الوباء حتى يخفف من المعاناة الإنسانية التي نتجت عنها هذه المشكلة الصحية.

ومن جانبها، قالت رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، ليلى الغانم، "إن حملاتهم الوقائية في صنعاء وتعز بدأت منذ عام 2016 "، مبينة انه تم تنظيم دورات للوقاية لعدد من الأطباء".

وأضافت" أن الحكومة اليمينية يجب عليها المبادرة بالمطالبة ومناشدة الدول والمجتمع الدولي لمساعدتها في محنتها الانسانية والقضاء على مرض الكوليرا الذي يجتاح المناطق اليومية.