أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اطلاق المشروع الوطني لنطاق المستوى الأعلى لرمز دولة الكويت وفتح باب التسجيل عن طريق موقع تسجيل النطاقات الرسمي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان هذه الخطوة جاءت لتنظيم عملية تسجيل إدارة أسماء النطاقات فضلا عن تخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) كما ورد في قانون إنشاء الهيئة.

وذكرت أنها تبنت آلية عمل تتيح تسجيل أسماء النطاقات عبر المسجلين المعتمدين لتشجيع المنافسة والإبداع وزيادة فرص الاختيار للجمهور مشيرة الى وضع اللائحة التنفيذية والسياسات اللازمة التي يتم الأخذ بها أثناء التعامل مع عملية تسجيل النطاقات وهي متوفرة للجميع من خلال مسجلين معتمدين.

وأكدت ان النظام الإلكتروني المتكامل للمشروع يواكب المعايير الدولية ويعمل على تتمة عملية التسجيل وربط المسجلين المعتمدين مع أصحاب السجل مما يسهل عملية التسجيل الى جانب إمكانية تجديد وتعديل البيانات المتعلقة بأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز دولة الكويت.

وأوضحت ان تسجيل اسم نطاق بعينه يتم من خلال زيارة موقع المشروع للتحقق من توفر اسم النطاق ومن خلاله ويتم توجيه الراغبين بالتسجيل إلى قائمة أسماء المسجلين المعتمدين لاختيار أحدهم لاستكمال عملية تسجيل اسم النطاق المطلوب وإتمام إجراءات الدفع عن طريق الصفحة الخاصة بالمسجل المعتمد.

وقالت ان المشروع الوطني لنطاق المستوى الأعلى لرمز دولة الكويت يوفر ستة إمتدادات لمختلف الجهات مبينة أن نطاق (com.kw) خاص بالشركات والمؤسسات التجارية و (net.kw) خاص بالشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات أما (edu.kw) خاص بالمؤسسات التعليمية.

وأضافت أن نطاق (org.kw) يختص بالجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ونطاق (gov.kw) خاص بالدوائر الحكومية في حين يختص نطاق (ind.kw) متوفر لكافة المواطنين والمقيمين في البلاد.