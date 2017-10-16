أهابت سفارة دولة الكويت في بريطانيا بجميع المواطنين والطلبة الكويتيين في مختلف المدن البريطانية وايرلندا أخذ الحيطة والحذر من إعصار (اوفيلا) المحتمل وصوله الليلة.

ودعت السفارة الكويتية جميع المواطنين والطلبة إلى الالتزام والتقيد بتعليمات السلطات المحلية مؤكدة أنها والمكتب الثقافي على تواصل مع الطلبة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرالندا.

واكد البيان أهمية ابلاغ السفارة والمكتب الثقافي والتواصل معهما بشأن كل ما قد يستجد أو يطرأ معربا عن تمنياته للجميع بالامن والسلامة.

وطالب البيان جميع المواطنيين في حال تعرضهم الى طاريء بالاتصال فورا بالسفارة على الرقم ( 00442075903400 ) مؤكدا ان موظفي الشؤن القنصلية يعملون على مدار ال24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنيين.

وحذر مكتب الإرصاد الجوي البريطاني من قوة الإعصار والأخطار التي قد تشكلها على حياة الناس حيث بلغت سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة. وأصدر مكتب الإرصاد في إيرلندا تحذيرا من الدرجة الحمراء بعد ان لقيت امراة حتفها من جراء سقوط شجرة عليها.