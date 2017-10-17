العلي: إفساح المجال أمام الصحف الإلكترونية للمشاركة في قسمي المرئي والمسموع

تقديم طلبات الاشتراك المبدئية عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة أو التطبيق الإلكتروني الخاص بها

يشترط أن يكون العمل متعلقاً بالشأن الكويتي وغير خاضع لأي مساءلة قانونية





عبدالهادي العجمي

أعلنت مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحافي انطلاق فعاليات دورتها العاشرة تحت شعار «لإعلام يحيي آمالا ويبني أجيالا» وذلك ابتداء من امس الاثنين وتستمر بتسلم المشاركات حتى 16 يناير 2018.

وقال رئيس اللجنة العليا للمسابقة أيمن العلي في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر «كونا» بمناسبة انطلاق الدورة الجديدة إن هذه المسابقة تكبر وتتطور عاما بعد عام بغية تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، آملا التوفيق لجميع من يشترك فيها وأن ينال الفائدة المرجوة من هذا الاشتراك.

وأضاف أنه «وسط ما تعيشه المنطقة والإقليم والعالم من تداعيات وتراجعات في ملفات عديدة وفي خضم الضباب المتكاثف الذي يحجب الرؤية الصائبة والحكم الصحيح وعلى وقع أقلام تسطر ما يملى عليها دون مناقشة.. وسط هذا كله تهيب مسابقتنا بوسائل إعلامنا الكويتية الى أن تدرك دورها وسبب وجودها والرسالة الملقاة على عاتقها صانعة لنا إعلاما ناضجا بناء يوحد ولا يفرق يبدد الظلام وينشر الضياء إعلاما لخصه شعار دورة هذا العام بأنه يحيي آمالا ويبني أجيالا».

وأشار إلى أنه جريا على عادة المسابقة السنوية في البحث عن الجديد وبعد استحداثها ضمن فئاتها فئة رسوم الكاريكاتير ومضاعفة قيمة جوائزها لفئتي الشباب والعموم «هاهي تفسح في هذه الدورة التي يتخللها احتفالية بذكرى مرور عشرة أعوام على تأسيسها المجال واسعا أمام الصحف الإلكترونية لتدخل بمشاركاتها في قسمي المرئي والمسموع مقرة بأن تلك الصحف باتت رافدا إعلاميا مهما لا يمكن تجاهله في عصرنا الحاضر بما لها من قدرة وأدوات نابضة تفوق ما لدى أختها الورقية في أحيان كثيرة».

وعن شروط المشاركة أوضح العلي أنه يشترط للأعمال المتقدمة لفئة العموم أن يكون المشارك من المحررين ‎العاملين في «كونا» أو الصحف والمجلات المحلية (الورقية والإلكترونية) وألا تربطه صلة قرابة بأي من أعضاء لجان المسابقة.

وأضاف انه ينبغي ألا يكون العمل المشارك سبق نشره في وسائل الإعلام قبل تاريخ 1 يناير 2017 أو سبقت له المشاركة في مسابقات مشابهة داخل الكويت وخارجها وأن تكون لغته العربية بعدد كلمات لا يقل عن 400 لمحرري «كونا» و600 لبقية المشاركين على أن يكون متعلقا بالشأن الكويتي وغير خاضع لأي مساءلة قانونية.

ولفت إلى أنه على المتقدم لهذه الفئة أن يقدم 4 صور ضوئية واضحة عن العمل المشارك على ورق (3A) (الصور عن الصفحة المنشورة بالجريدة أو المجلة) يظهر فيها رقم العدد وتاريخه ويجب وضع العمل في (فلاش ميموري) عدد 2 وتوضع كل نسخة في مظروف يكتب عليه رقم التسجيل الذي يمنح للمشترك عن طريق موقع المسابقة الإلكتروني على أن توضع المشاركات (المظاريف الأربعة) في صندوق المسابقة الموجود في بهو «كونا».

وبالنسبة لفئة الشباب (بأقسام المقروء) بين العلي أنه تنطبق نفس شروط فئة العموم مع اشتراط أن يكون صاحب العمل في هذه الفئة كويتيا لا يتجاوز عمره 35 عاما وفي هذا القسم لا يشترط للأعمال المشاركة أن تكون متعلقة بالشأن المحلي بل يسمح بأن تتناول أي موضوعات محلية كانت أو عربية أو دولية.

وفي فئة الشباب لقسمي أفضل مقدم في «المرئي» و«المسموع» وأفضل تقرير في «المرئي» و«المسموع» قال إنه يشترط أن يكون تاريخ تقديم البرنامج بعد 1 يناير 2016 وألا يكون قد اشترك في مسابقة مشابهة وحصل على جائزة وأن يكون المشارك كويتيا لم يتجاوز 35 عاما على أن تقدم كل مشاركة على فلاش ميموري (عدد 4) مع وضع كل منها في مظروف قياس (4A) يكتب عليه رقم الاشتراك الذي يمنح له عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني وهنا لابد من التأكيد أن اللجنة العليا للمسابقة سمحت بقبول الأعمال المرئية والمسموعة في الجرائد الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يحق للذين تنطبق عليهم شروط المسابقة تقديم طلبات الاشتراك المبدئية عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة أو التطبيق الإلكتروني الخاص بالمسابقة الذي يمكن تنزيله على الهواتف الذكية من متجري «الأب ستور» و«غوغل بلاي».