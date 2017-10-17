بقلم: حماد الدوسري

يحزنني حقيقة ويحزن كل عاقل يبصر ويرى التخبطات في جميع وزارات الدولة، وهيئاتها وأجهزتها، ما نراه من تخبط يجبرنا على القول إن هذا التخبط مبني على فساد إداري على الأقل وترتب عليه فساد مالي، ما تشيله الجمال، وللأسف بالأمس القريب تصدر قوانين لإيجاد هيئات رسمية ثم تعمل لها ميزانية وهيكل تنظيمي.. إلخ، ثم يأتي وزير جديد ويرفع كتابا رسميا لإلغاء هذه أو تلك من الهيئات التي لم يمض على إنشائها بضع سنوات، مثال وإن كان يستحق مقالا منفردا فمثلا يا أخي الكريم هيئة الإعاقة التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والإهانة لأبناء الشعب من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذويهم فهدف إنشائها إكرام واحترام المعاق والتخفيف من آلامه التي قدرها الله له، وحقيقة العمل بها هي إهانة المعاق وذويه وتعطيل كل ميزة أعطاه إياه القانون الذي أنشئت هذه الهيئة به، فإلى الله المشتكى!

أوهام بيعت للشعب الكويتي كلما صدر قانون لإصدار هيئة أو جهاز لخدمة وتسهيل الأمور على المواطن وجدنا العلة في تطبيق هذه القوانين واللوائح والتعنت الشديد والتحقير من حقوق المواطن كل على حد سواء، أنظر أخي الكريم إلى الصندوق الوطني وما أدراك ما الصندوق الوطني هذا الصندوق الذي فرح به جميع شباب الكويت وفي نفس الوقت أصابهم بخيبة الأمل (الصدمة)، إذا قمت بزيارة واحدة لهذا الصندوق رأيت العجب في شروطهم وطلباتهم وتعنتهم، يطلبون منك أمورا لا يعلمها عنك والدك ووالدتك وزوجتك وولدك وربما أنت لا تعلمها عن نفسك فمن شروطهم أن توفر 20% من رأس المال بشيك مصدق يعني إذا طلبت 300 ألف يجب أن توفر 60 ألفا، من أين لشاب للتو بدأ حياته العملية أن يوفر هذا المبلغ؟ بل يجبرونه على الاقتراض والديون والدمار، أيضا ويضعون فائدة ربوية فلو اقترضت 300 ألف على 10 سنوات لصار مبلغ الفائدة 75 ألفا. أيعقل هذا؟!

هل هذه الهيئات أنشئت لدعم الشباب أم لتدميرهم وتحطيمهم. وأيضا هناك هيئة أخرى اسمها هيئة مكافحة الفساد التي لم نر إلى الآن فاسدا قابعا في السجون من أثر هذه الهيئة، فالهيئة تحتاج إلى مكافحة الفساد داخل الحكومة ثم البحث في الطرف الآخر في خارجها.

أتمنى أن نرى حقيقة مجتمعنا وهيئاتنا بعين صحيحة لا عمياء ولا عوراء ولا يكون إنشاء هذه الهيئة أو تلك للتنفيع فقط والمجاملة وتوفير المناصب والإرضاءات السياسية حتى لا نحبط أكثر من إحباطنا الذي بتنا نمسي ونصبح عليه.