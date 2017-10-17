محمد راتب

تواصل لوياك تعاونها مع مؤسسات الدولة في تنظيم العديد من الفعاليات خاصة ما يتعلق بدور الشباب في المجتمع، وتنمية مهاراتهم في مختلف الأمور المتعلقة بحياتهم، علاقتهم بالمجتمع وبدورهم في النهوض به، وفي هذا الإطار، وبالتعاون بين لوياك وبنك الكويت الوطني نظمت لوياك في الفترة من 30/7/2017 إلى تاريخ 10/8/2017 لجنة جاهز، حول المهارات والإمكانيات الضرورية التي تؤهل الشباب لدخول سوق العمل، والمواصفات والمميزات اللازمة التي يحتاجها الشباب لاجتياز المقابلة الوظيفية؟ وتأتي اللجنة لتأكيد الحرص على أهمية إثراء الوعي الوظيفي لدى الشباب، وتهيئة الشباب المشاركين لدخول سوق العمل عبر نشر الثقافة الوظيفية لديهم، بحيث قدم أحمد العوضي من البنك الوطني وهو من أصحاب الخبرة والكفاءة برامج متخصصة للمشاركين التي تتضمن التعرف بعدد من الخبرات مهمة في خدمة العملاء وتطوير الذات، كيفية كتابة السيرة الذاتية، جودة العمل وكيفية إجراء مقابلة عمل.

من جانبها، صرحت مدير قسم البرامج التطوعية في «لوياك» نينار القامس بأننا من خلال لجنة جاهز نوفر للشباب قيمة حقيقية ونمنحهم تجربة مميزة للتعرف على الخبرات التي تساهم في تهيئتهم لدخول سوق العمل من خلال دورات تدريبية مكثفة، مشيرة إلى أن البرنامج شارك فيه ثلاثون متطوعا ومتطوعة تراوحت أعمارهم بين 16 و21 عاما وسيتم في اللجنة إنتاج مواد فلمية تعليمية مبتكرة تساعد على نشر الثقافة الوظيفية فيما يخص خدمة العملاء وجودة الخدمة.