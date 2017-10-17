نظم ديوان المحاسبة ندوة حول الاستقرار المالي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وذلك ضمن إطار تعاون الديوان مع مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع المالي بحضور وكيل الديوان إسماعيل الغانم وعدد من اشرافيي ومدققي الديوان وممثلي بنك الكويت المركزي.

وقالت مراقبة التدريب عزيزة الرشود في تصريح نقله بيان للديوان ان فريق البنك المركزي استعرض في الندوة مفهوم الاستقرار المالي الذي يركز على مدى قدرة النظام المالي على مواجهة الصدمات غير المتوقعة.

وأفادت بأن (تقرير الاستقرار المالي 2016) الذي يغطي تفصيلا أداء الجهاز المصرفي في الكويت أكد أي نظام مالي مكون من مؤسسات وأسواق وبنية أساسية يعتبر مستقرا إذا استمر في ضمان توزيع موارده المالية بفاعلية وتحقيق أهدافه الاقتصادية الكلية حتى في أوقات الضغوط أو الأزمات. وأوضحت أن الندوة تناولت عدة محاور رئيسية أهمها موضوع تقييم المخاطر المصرفية الذي يتناول مخاطر الائتمان ومخاطر السوق إضافة إلى الجانب الخاص بالوسطاء الماليين المتعلق بمخاطر السيولة وتحليل معيار تغطيتها.