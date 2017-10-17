السفير اليمني: أيادي الكويت البيضاء ممدودة في جميع بقاع اليمن

الغانم: على الحكومة اليمنية مناشدة الدول والمجتمع الدولي مساعدتها في محنتها الإنسانية حنان عبدالمعبود

أكد السفير اليمني لدى البلاد د.علي منصور بن سفاع أن العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين لا تحكمها المعايير أو التوجهات الأيديولوجية أو السياسية بل العمل الإنساني الخيري، لافتا الى أن الكويت من الدول السباقة في فعل الخير، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجمعيات الخيرية الكويتية التي تجاهد في الوصول إلى مواقع الصراع وتقديم المساعدة.

وأشار بن سفاع في كلمة ألقاها بمناسبة دورة لمكافحة مرض الكوليرا في اليمن، دشنها فريق «عطاء المرأة الكويتية الإنساني» إلى أن أيادي الكويت البيضاء ممدودة في جميع بقاع اليمن، وأكد قائلا «الوباء خطير وكارثة، وهناك تحرك من قبل الحكومة اليمنية من خلال التواصل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي». واختتم حديثه مثمنا الحملات والمشاريع الخيرية والطبية التي تبناها فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني.

من جانبها، قالت رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني ليلي الغانم «ان حملاتهم الوقائية في صنعاء وتعز بدأت منذ عام 2016، مبينة انه تم تنظيم دورات للوقاية لعدد من الأطباء بلغ عددهم 21 طبيبا وممرضا يمنيا في بنغلاديش.

وأضافت أن الحكومة اليمينية يجب عليها المبادرة بالمطالبة ومناشدة الدول والمجتمع الدولي مساعدتها في محنتها الانسانية والقضاء على مرض الكوليرا الذي يجتاح المناطق اليومية.

بدورها أكدت ممثل المركز الدولي لأبحاث الأمراض الوبائية د.علياء الموسى أن المركز تعهد بحل مشاكل الصحة العامة التي تواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال البحوث العلمية المبتكرة بما في ذلك البحوث المخبرية والسريرية والأوبئة الصحية.

وقالت ان المركز يتخذ من دكا عاصمة بنغلاديش مقرا له ويعتبر من المراكز العالمية الرائدة في البحوث الصحية ويهدف إلى تحسين صحة ورفاهية الناس الذين يعيشون في أفقر دول العالم. مضيفة «لقد بدأنا قبل 50 عاما وكان تركيزنا في البداية على امراض الإسهال ولكننا نعالج ونبحث اليوم جميع الأمراض المعدية والتهديدات الأخرى للصحة العامة وطرق تقديم الرعاية الصحية.

وأوضحت الموسى ان المركز يعتبر منظمة غير ربحية تحصل الدعم الأساسي من مؤسسة بيل وماليندا غيتس والمملكة المتحدة وكندا ومراكز السيطرة على الأمراض الوقائية في الولايات المتحدة والصندوق العالمي للايدز والسل والملاريا والمعاهد الوطنية الصحية في الولايات المتحدة وجامعة جون هابكنز، وسيدا السويد ومركز التحديات الكبرى في كندا والدعم المالي من حكومة بنغلاديش.

من جانبه، قال مدير عام جمعية الهلال الأحمر عبدالرحمن العون ان مشكلة مرض الكوليرا الذي يجتاح اليمن يفوق بشكل كبير جهود واعمال كل المؤسسات الإنسانية وان الموضوع يتطلب تدخل الدولة وخاصة وزارة الصحة اليمينية من خلال اطلاق جرس الإنذار من اجل ان يكون هناك تحركي دولي في القضاء على المرض.

وشدد على أهمية ان يكون هناك تسويق من الحكومة اليمنية بان تكون هناك تغطية لتحرك دولي لان الجمعيات الخيرية لا يمكن ان تقوم وحدها بهذا الدور، قائلا «يجب تسويق القضية الإنسانية بشكل أوسع، مشددا على أن الخلل يكمن في جانب الحكومة اليمنية بسبب عدم نقلها على المستوى الخارجي للحصول على اكبر دعم على المستوى العالمي».

فيما استعرض أحد المشاركين في الدورة والمشرف على المتدربين د.محمد التميمي موجزا عن الدورة التدريبية لعلاج حالات الكوليرا والإسهالات المائية والتي تمثل نقلة نوعية لمعارف ومهارات المشاركين، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتدربين بلغ 17 متدربا من أطباء وممرضين من ثماني محافظات من الجمهورية اليمنية.

وقال: «تأتي هذه الدورة في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أكبر جائحة لمرض الكوليرا القاتل مما سيسهم بشكل إيجابي بجهود مكافحة هذا الوباء، لافتا إلى أهم مخرجات هذه الدورة المتمثلة في نقل المعارف والمهارات إلى العاملين الصحيين في المحافظات المستهدفة من خلال إقامة دورات تدريبية للعاملين الصحيين في المستشفيات وبناء قدراتهم في هذا المجال من أجل مكافحة الوباء والتخفيف من آثاره الكارثية».

من جهته، تناول أخصائي أمراض وبائية باليمن د.فتحي حزام الكارثة الصحية في اليمن والتي تتمثل في انتشار وباء الكوليرا، مبينا أن الإحصائيات تشير الى ان هناك ما يقارب 900 ألف حالة إصابة بالكوليرا، بالإضافة الى 2000 حالة وفاة، مشيرا الى ان تصاعد الأعداد يقابله محاولات للسيطرة على المرض من جميع المنظمات المحلية والدولية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي الا ان الوباء مازال في تفشي والحالات في تصاعد مما ينذر بكارثة على المستوى المحلي وكذلك يزيد المخاوف من انتقال المرض الى خارج الحدود.

وأعرب عن أمله برؤية عوامل ايجابية قريبة، وتركيز اكثر للقضاء على هذا الوباء حتى يخفف من المعاناة الإنسانية التي نتجت عنها هذه المشكلة الصحية.

وثمن مبادرة فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، وأشار الى أنهم أصحاب أيادي بيضاء في جميع المجالات الإغاثية بشكل عام والجانب الصحي بشكل خاص، ومن ضمنها تدخلهم بالإمداد الدوائي ومساعدات أخرى مثل التخلص من النفايات التي كانت أحد مسببات وباء الكوليرا، وكذلك الدورات التدريبية المميزة في بنغلاديش والتي ستساهم في التخفيف من مشكلة الكوليرا عن طريق تدريب مدربين لبناء قدرات الكوادر الطبية العاملة في مكافحة الكوليرا.

وكشف حـــزام عــن احصائيات تشير الى اصابة 5000 حالة يوميا بالكوليرا، لافتا الى أن هذا العدد هو الذي يصل الى مركز القيادة والسيطرة للوباء في وزارة الصحة اليمنية، مؤكدا أن ليست كل الحالات أو الأشخاص لديهم القدرة للحصول على الحالات الطبية حال المرض، كما أن هناك الكثير من المناطق لا تصل منها احصائيات وكذلك حالات تظل في البيوت ولا تصل للمركز، وهذه الإحصائية من الحالات فقط ما هي إلا قمة لرأس جبل جليدي.