أعلن مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر تنظيم المعهد لندوة «قانون البيئة في ظل المستجدات» التي تناقش قانون البيئة المعدل رقم 99/2015.

وقال الثويمر إن الندوة ستعقد الساعة 6 مساء غد الأربعاء الموافق 18 الجاري لتسليط الضوء على قانون البيئة وتوعية المواطنين والمقيمين به.

وأضاف الثويمر ان البيئة تعد إحدى الركائز الأساسية لحياة سليمة وصحية ويجب الاعتناء بها والمحافظة عليها من التلوث وإيمانا من الكويت بذلك قامت بتنظيم قانون خاص بالبيئة ويحتاج إلى توعية الناس بما لهم وما عليهم تجاه بيئتهم لتثقيفهم بيئيا.

وأكد أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عليهم دور كبير في التوعية بالأمور والمسائل القانونية المتعلقة بقوانين حماية البيئة من باب حرصها على الشأن العام ومسؤوليتها المجتمعية لتوفير الأمن والسلامة البيئية والحد من التلوث للحفاظ على موارد الدولة وصحة مواطنيها.

ولفت إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة الكويت د.مشاري العيفان، ونائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي. ​