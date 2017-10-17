محمد راتب

أعلن رئيس لجنة الخدمة الاجتماعية في جمعية الجهراء محسن القحطاني إطلاق باكورة الخدمة الاجتماعية بتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المساهمين بكافة المراحل الدراسية طبقا للقرار الوزاري رقم (60/ ت) لسنة 2016، موضحا انه سيتم البدء في تسجيل الطلبة المتفوقين في قسم المساهمين اعتبارا من اليوم حتى 31 الجاري وسيجري لاحقا الاعلان عن موعد الحفل ومكانه.

وبين في تصريح له ان الخطة المرسومة للجنة الخدمة الاجتماعية راعت القانون واللائحة المنظمة للعمل التعاوني وجميع القرارات الوزارية، حيث اعتمدت على اوجه الصرف الموضوعة من قبل الوزارة على الانشطة الثقافية والتعليمية وتكريم الطلبة المتفوقين وتجميل المرافق العامة والمناسبات الوطنية والانشطة الرياضية والمصروفات الخدمية ودعم دور الحضانة والمحافظات.

وأكد أننا نفخر بانجازات الحركة التعاونية في الكويت فقد وصلت إلى مصاف الحركات التعاونية المتقدمة في العالم، مؤكدا أن الصرح التعاوني سيبقى شامخا بفضل جهد التعاونيين وتعاون مختلف الجهات لدعم هذا الصرح، مشيرا إلى أن علينا ان نعترف بأن هناك سلبيات يجب العمل على اصلاحها وايجاد الحلول المناسبة لها.