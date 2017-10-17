كمال: المعرض يحوي أكثر من 25 مجالاً تراثياً وحرفياً ويفتح أبوابه على فترتين صباحية ومسائية

فريق «إكسبو 965» يعتبر الأول من نوعه من ناحية الفكرة والتنوع والموضوع عاطف رمضان

أشار محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا إلى أن معرض فريق إكسبو 965 يعد من أبرز معارض التراث في الشرق الأوسط، معربا عن إعجابه بما تضمنه المعروض من مقتنيات، فضلا عن إقبال الشباب على المشاركة في وحرصهم على الإلمام بالتراث الكويتي ومعرفة تاريخ آبائهم وأجدادهم قبل عصر النفط والوقوف على معاناتهم خلال تلك الحقبة التاريخية من الزمن.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمهنا عقب افتتاح المعرض السنوي الثاني لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الذي أقيم امس الأول في قاعة المرحوم أحمد العدواني بضاحية عبدالله السالم وذلك بمناسبة احتفالية الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 وملتقى التراث والحرف الخليجي الأول برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، حيث أناب عنه بالحضور الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي، وتنتهي فعاليات المعرض الخميس 19 أكتوبر الجاري.

من جانبه، أفاد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش بأن المعرض يعتبر من المعارض المهمة التي تقام في الكويت المتخصصة في التراث بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة الكويتيين والخليجيين المعنيين بالتراث القديم.

وأعرب الدويش عن إعجابه بالمعرض وما يحويه من معروضات والعناية بالتراث الكويتي والالتقاء بين المعنيين بالتراث القديم والشباب.

وقال المؤسس والمنسق العام لفريق اكسبو 965 محمد علي كمال إن الفريق يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية الفكرة والتنوع والموضوع، مشيرا إلى أن الفريق يضم اكثر من 130 عضوا متخصصا في اكثر من 25 مجالا تراثيا وحرفيا.

وأضاف ان المعرض يفتح أبوابه على فترتين صباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة 4:30 عصرا الى الساعة 9:30 مساء.

وفي كلمة لممثل فريق اكسبو 965 د.صالح العلي أكد ان المعرض يجمع نخبة من المحترفين بمختلف وظائفهم الذين يعرضون تراثا من القرنين 18 و19 لتثقيف الشباب بهذا التراث. وقال ان فريق اكسبو يحرص على تكريم الشخصيات الوطنية.

وفي كلمة لمؤسس متحف «معبر الحضارات» في الامارات أحمد عبيد المنصوري عبر خلالها عن شكره لهذا التكريم، مشيرا الى ان جميع العظماء في العالم كانوا متطوعين وأن الحفاظ على القيم والتراث القديم مطلب مهم.

وفي الاطار ذاته، قال المحاضر في تاريخ الكويت خالد الخلف ان المعرض يحرص على تقديم رسالة تاريخية لزواره.

واستعرض الخلف نبذه تاريخية عن حكام الكويت والبطولات التي قاموا بها خلال العصور الماضية والتفاف الشعب الكويتي حول حكامه وحبهم جميعا لوطنهم.

تكريم شخصيات كويتية وخليجية

تم تكريم كوكبة من الشخصيات الكويتية والخليجية الذين خدموا الكويت عبر مواقف مختلفة وتركوا بصمات وعطاء في عدة مجالات، وهم التالية أسماؤهم: الفريق م.ثابت المهنا، والنوخذة عيسى يعقوب بشارة، جواد بوخمسين، م.علي اليوحة، فيصل المقصيد، حسن كاظم، جاسم الحبيب، د.بدر الدويش، ومحمد العسعوسي، ورئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية لدى الكويت ماهر خير، يوسف العميري، عدنان العثمان، محمد المنيع، إبراهيم الصلال، بدر بورسلي، وأمين الحاج، محمد الفارسي، علي غلوم الرئيس، جوهر الجويهل، علي جمعة، الفنان القطري صلاح الملا، الفنان خالد امين، نادية صقر، سعد الخلف، خالد الخليفي، احمد المنصوري، د.سلطان الدويش، سلمان بولند، نوال الفيلكاوي، عبدالله البيشي، وليد الخشتي، فاضل المندي، مشعل الخلف، جمال النصرالله، محمد الملا، عبدالمحسن البرقاوي، د.احمد الصالحي، فيصل خاجه، جاسم محمد كمال، د.علي حسن، خالد السبيعي، فيصل الصواغ، أحمد الجاسم، أحمد الفضلي، عبداللطيف الصراف، طلال الماجد، النوخذة حامد السيار، إبراهيم ماتقي.