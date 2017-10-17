استدعاء ورثة 3 مواطنات لمراجعة «السكنية» عادل الشنان

بدأ الفريق الفني والهندسي المتابع لأعمال العقد الثاني لمشروع جنوب المطلاع والذي يحتوي على إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لعدد 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية للضواحي الثماني من N5 إلى N12 أعمال المقاول الصيني التي تجاوزت نسبتها الكلية 4.2%.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العقد الثاني يشمل بنود تجهيز الطرق الداخلية للقسائم السكنية وشبكات البنية التحتية لها ومحطات الكهرباء الفرعية، حيث سيكون استكمالا للعقد الأول الذي قطع جزءا متقدما من الأعمال حتى الآن، مبينا أن النسب الحالية لبنود العقد تتجاوز النسبة المرصودة لها في الأعمال الشهرية.

ولفت إلى أن المقاول بدأ منذ بداية أغسطس الماضي الأعمال الموقعية للمشروع بعد انتهاء الفترة التحضيرية له والتي تشمل تجهيز الأعمال الخاصة بالمكاتب وخلاطات الاسمنت ومراكز ومخازن الحديد ومواد البناء ومراكز تجمع الآليات، حيث تقدم في انجاز أعمال الكشط وصب الخرسانة والحفريات الخاصة بتمديد الصرف الصحي والمطري وشبكات المياه للقسائم السكنية، حيث ان نسبة الإنجاز المذكورة مرتبطة بأعمال له في أقل من ثلاثة أشهر.

وبين أن هناك جهودا كبيرة يقوم بها الفريق الهندسي والرقابي المكون من 13 موظفا فقط يتبعون المؤسسة السكنية للإشراف على أعمال المقاول وفريق العمالة المتوافر في الموقع.

إلى ذلك انتهت «السكنية» أمس من توزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة الثالثة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على 317 قسيمة بمساحة 400م2 للمواطنين على أن يتم إجراء القرعة يوم غد الأربعاء.

من جهة اخرى، طالبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورثة زكية أحمد حمد البلوشي المخصص لها مسكن في منطقة الصليبية أو من ينوب عنها بمراجعة إدارة المساكن المؤجرة الطابق الأول، في المؤسسة أثناء الدوام الرسمي خلال 15 يوما.

كما طالبت ورثة مكية معتوق جمعان المخصص لها شقة في منطقة صباح السالم بمراجعة إدارة المساكن المؤجرة الطابق الأول أثناء الدوام الرسمي خلال 15 يوما.

وفي الإطار ذاته، طالبت المؤسسة ورثة نعيمة راضي عبدالعزيز المخصص لها شقة في منطقة صباح السالم، بمراجعة (إدارة المساكن المؤجرة الطابق الأول) أثناء الدوام الرسمي خلال (15 يوما). وأكدت المؤسسة أنه في حالة عدم الحضور ستتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة بشأن الوحدات السكنية المخصصة لهن.