نفى مصدر مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من استحقاق أصحاب التراخيص متناهية الصغر لصرف دعم العمالة لهم.

وأفاد المصدر بأن الموضوع ما زال قيد الدراسة والبحث وأن هناك متابعات ودراسات متبادلة مع وزارة التجارة والصناعة لتزويد البرنامج بكل البيانات والمعلومات الخاصة واللازمة للدراسة.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء يعد هو الجهة المنوط بها إضافة أي فئة جديدة إلى فئات صرف دعم العمالة، تنفيذا للبند (د) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001.

وأشار المصدر إلى أن برنامج إعادة الهيكلة سيقوم برفع نتائج ما أسفرت عن الدراسة ومدى استحقاق أصحاب تلك التراخيص المتناهية الصغر للدعم إلى وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لاتخاذ القرار المناسب.