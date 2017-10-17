نطاق «com.kw» للمؤسسات التجـارية و«net.kw» لشركـات تقنية المعلومات أما «edu.kw» فللمؤسسـات التعليمية و«org.kw» لجمعيات النفع العام و«gov.kw» للدوائر الحكومية و«ind.kw» للمواطنين والمقيمين

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية إطلاق المشروع الوطني لنطاق المستوى الأعلى لرمز الكويت وفتح باب التسجيل عن طريق موقع تسجيل النطاقات الرسمي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذه الخطوة جاءت لتنظيم عملية تسجيل إدارة أسماء النطاقات فضلا عن تخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) كما ورد في قانون إنشاء الهيئة.

وذكرت أنها تبنت آلية عمل تتيح تسجيل أسماء النطاقات عبر المسجلين المعتمدين لتشجيع المنافسة والإبداع وزيادة فرص الاختيار للجمهور، مشيرة الى وضع اللائحة التنفيذية والسياسات اللازمة التي يتم الأخذ بها أثناء التعامل مع عملية تسجيل النطاقات وهي متوافرة للجميع من خلال مسجلين معتمدين.

وأكدت أن النظام الإلكتروني المتكامل للمشروع يواكب المعايير الدولية ويعمل على تتمة عملية التسجيل وربط المسجلين المعتمدين مع أصحاب السجل مما يسهل عملية التسجيل إلى جانب إمكانية تجديد وتعديل البيانات المتعلقة بأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرمز الكويت.

وأوضحت أن تسجيل اسم نطاق بعينه يتم من خلال زيارة موقع المشروع للتحقق من توافر اسم النطاق ومن خلاله ويتم توجيه الراغبين في التسجيل إلى قائمة أسماء المسجلين المعتمدين لاختيار أحدهم لاستكمال عملية تسجيل اسم النطاق المطلوب وإتمام إجراءات الدفع عن طريق الصفحة الخاصة بالمسجل المعتمد.

وقالت ان المشروع الوطني لنطاق المستوى الأعلى لرمز الكويت يوفر ستة امتدادات لمختلف الجهات، مبينة أن نطاق «com.kw» خاص بالشركات والمؤسسات التجارية و«net.kw» خاص بالشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات أما «edu.kw» خاص بالمؤسسات التعليمية.

وأضافت أن نطاق «org.kw» يختص بالجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام ونطاق «gov.kw» خاص بالدوائر الحكومية في حين يختص نطاق «ind.kw» متوافر لكل المواطنين والمقيمين في البلاد.

يذكر أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تأسست في العام 2014 وتتولى مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية بما يحقق الأداء الأمثل للقطاع.