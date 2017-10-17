فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن انتهاء الإجراءات الخاصة بعقدين واتفاقية استشارية لمشاريع طرق بكلفة إجمالية 167.498 مليون دينار، موضحا أن العقد الأول لإنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الطريق الدائري السادس الى تقاطع رقم 82 بكلفة اجمالية 149.524 مليون دينار ولمدة 1095 يوما، والاتفاقية الاستشارية المصاحبة للعقد بكلفة اجمالية 3.204 ملايين دينار، بالإضافة إلى عقد إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وخدمات اخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم بكلفة اجمالية 14.770 مليون دينار بمدة تنفيذ 24 شهرا.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان العقود المشار إليها جاهزة للتوقيع في القريب العاجل ومن ثم البدء في التنفيذ والتجهيزات الموقعية للعمل واتخاذ كل التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتسيير الأعمال المتفق عليها ضمن العقود، مشددا على أهمية هذه المشاريع في استكمال وتحديث منظومة الطرق في البلاد خاصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من الطريق الدائري السادس الى تقاطع رقم 82 الذي يهدف إلى الربط بين شمال البلاد وجنوبها، حيث كما يسهم المشروع الثاني في إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وخدمات اخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم في تخفيف حدة الازدحام المروري.