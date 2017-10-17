هنأت جمعية المهندسين رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال المجلس البلدي بصدور مرسوم تعيينهم، داعية إلى الإسراع في إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة لتعديل بعض مواد القانون 33 لسنة 2016 حتى يتسنى تجاوز بعض الثغرات التي تعيق عمل هذا المجلس الفني.

أمين السر المساعد بالجمعية م.حمود سالم الهدية أوضح، أن الجمعية تعبر عن اعتزازها بالكفاءات الهندسية الوطنية التي تولت عملها في اللجنة المؤقتة، وتطالب في القيام بالاستحقاقات التشريعية والتنفيذية لإجراء انتخابات المجلس وإكمال تشكيله من قبل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف: رغم أننا على ثقة بأن زملاءنا في اللجنة لن يتوانوا عن القيام بدورهم المطلوب، إلا أن استمرار توقف المجلس وغياب التمثيل الشعبي من خلال الانتخابات سيرتب الكثير من العقبات والطعونات، وخاصة أن غالبية أعضاء اللجنة هم من الزملاء في الجهاز التنفيذي للبلدية، مما سيضعهم في مواقف صعبة ويجعل قراراتهم عرضة لمزيد من الانتقادات والطعون المستقبلية.

ولفت أمين السر المساعد بالجمعية إلى وجود كوادر هندسية تطوعية تقدم الكثير من الأعمال الفنية بمختلف مجالات وتخصصات المجلس البلدي، مضيفا أن المتطوعين والمتطوعات بالجمعية مستعدون لتقديم الدعم الفني - الهندسي لما يمكن أن يطلب منهم سواء من اللجنة المؤقتة أوغيرها من الجهات الحكومية وذلك ترسيخا لدور المجتمع المدني في المجتمع والدولة.