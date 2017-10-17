أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي حرص الكويت على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الصداقة العربية ـ الألمانية بمشاركة مجموعة من نخب مراكز الدراسات الألمانية أبرزها مؤسسة «كونارد ادناور» التابعة لحزب المستشارة الألمانية المسيحي الديموقراطي والمؤسسة الألمانية للدراسات الخارجية «دي غي ايه بي».

واستعرض الشيخ ثامر العلي أمام المشاركين آخر التطورات الأمنية في المنطقة داعياً الى ضرورة التوصل لحل سلمي للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط لاسيما في اليمن والعراق وسورية.

ورافق الشيخ ثامر العلي وفد من سفارتنا في برلين برئاسة القائم بأعمال سفارتنا المستشار حمد الهزيم.