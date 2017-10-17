عزام الصباح: المشاركة تعكس حرص الكويت ودعمها لإنجاح أي تجمع تستضيفه أي من الدول الخليجية

أكد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف أهمية مشاركة الكويت في مختلف الفعاليات والمؤتمرات والمعارض المعنية بقطاع الدفاع لاسيما الأقليمية منها.

جاء ذلك في تصريح للفريق النواف لـ «كونا» لدى وصوله الى مملكة البحرين للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 (BIDEC) والذي تستضيفه المنامة خلال الفترة من 16 وحتى 18 من الشهر الجاري.

وقال ان هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين والتعرف على اهم الأنظمة والمعدات والتقنيات الدفاعية المستخدمة في مجال المعدات والمنظومات العسكرية الدفاعية، معربا في الوقت ذاته عن خالص شكره وتقديره لمملكة البحرين لاحتضانها مثل هذا الفعاليات العسكرية.

وأشاد النواف بجهود القائمين على معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 في سبيل انجاح هذه الفعالية، متمنيا لهم ديمومة العمل والنجاح.

من جانبه، أكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى البحرين الشيخ عزام الصباح أن مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تأتي حرصا منها على تعزيز فعالية التحالف الدولي في مواجهة «الإرهاب».

وأضاف السفير الصباح في تصريح مماثل لـ «كونا» ان هذه المشاركة تعكس حرص الكويت ايضا ودعمها لإنجاح أي تجمع وملتقى إقليمي ودولي تستضيفه أي من الدول الخليجية الشقيقة.

يذكر أن معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 سيقام تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي يشارك فيه 180عارضا ومصنعا دوليا ومزودا لأحدث المعدات والتقنيات والأنظمة العسكرية الدفاعية.

ويتخلل المعرض العديد من العروض في مواقع مختلفة من المملكة بما في ذلك عروض المظلات والرماية والمركبات العسكرية والعروض القتالية.

وكان في استقبال الفريق الركن عبدالله النواف لدى وصوله مطار المنامة كل من وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين الفريق الركن يوسف الجلاهمة والملحق العسكري الكويتي اللواء الركن علي العساكر.