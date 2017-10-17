اليوحة: المعرض فرصة للاستفادة منه في بناء المدن الجديدة وتطوير المخطط الهيكلي

افتتحت دار الآثار الإسلامية معرض «مدينة ما بعد النفط.. لمحة تاريخية عن المستقبل الحضري» في مركز «الامريكاني» الثقافي أمس الاول الاحد وذلك بالتعاون مع السفارة الألمانية في البلاد.

وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة لـ «كونا» على هامش المعرض ان هذه الفعالية تبين كيفية تطوير المدن والتفاعل الإنساني مع تطور مدينة ما بعد النفط والاستفادة منها.

وأضاف أن المعرض يوضح من خلال ورشته العلمية المصاحبة أيضا كيفية بناء مدن جديدة، معتبرا انه يمثل فرصة للاستفادة منه في بناء المدن الجديدة الكويتية مثل مدينة «الصبية» وغيرها وكذلك الاستفادة منه في تطوير المخطط الهيكلي لمدينة الكويت.

من جانبه، قال السفير الألماني لدى البلاد كارل بيرغنر في تصريح مماثل لـ «كونا» ان المعرض يبين كيفية الاستفادة من الطاقة المتولدة من الطبيعة في المباني القديمة وكذلك استخدام ابراج لتبريد الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة للتغلب على الطقس الحار.

وذكر ان المعرض يحوي أقساما علمية مختلفة تشرح جميع الوسائل الممكنة للتعاون مع المدن القديمة او الجديدة ما بعد النفط، مشيرا إلى أنه كان يعرض في السنوات الست الاخيرة في تركيا وجاب عددا من المدن التركية.

من جهته، أوضح مدير إدارة البرامج الإعلامية والتقنية والعلاقات العامة بدار الآثار أسامة البلهان في تصريح لـ «كونا» ان المعرض يسلط الضوء على مجموعة من نماذج استخدامات الطاقة البديلة وذلك لتوعية المجتمع بكيفية توظيف هذه الطاقة والاستفادة منها. وتقيم الدار المعرض الذي يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل في المركز «الامريكاني» ضمن موسمها الثقافي الـ 23 في إطار تعزيز العلاقات الثقافية مع مختلف الدول وكذلك توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة.