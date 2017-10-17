بشرى شعبان

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح صحافي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قامت بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة باريس وهي أقدم غرفة في القارة الأوروبية حول مؤتمر كويت جديدة 2035 من أجل عرض رؤية 2035 وخطط التنمية في الكويت، وكذلك معرض كويت اكسبو 2018 والذي سيقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير 2018.

وأضاف مهدي انه تم خلال زيارة وفد من الأمانة إلى غرفة تجارة وصناعة باريس استعراض رؤية «الكويت 2035» ومدى ارتباطها بتفعيل الاقتصاد ومكوناته مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى قيام عدد من الشركات الفرنسية بالتسجيل للمشاركة في معرض «كويت إكسبو 2018»، وأغلب هذه الشركات متخصصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدم أفكارا قابلة للتطبيق من خلال الشراكة مع المستثمرين الكويتيين.

وأضاف أن الأمانة قامت بالتنسيق مع الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض آليات جديدة لتطوير اختيار هذا النوع من المشروعات وتشجيع المبادرين عبر الدور الذي يقوم به المركز الوطني للاقتصاد المعرفي بإشراف المستشار خالد الحشاش.