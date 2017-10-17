أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2017/2018 د.ثقل العجمي أن موسم العرس الانتخابي ينتهي في كلية العمارة اليوم الثلاثاء 17 الجاري والتي يغلب عليها طابع التنافس والحماس بين طلاب وطالبات الكلية.

هذا، وقد شكر د.العجمي أعضاء اللجان العاملة في انتخابات الجمعيات العلمية، مشيدا بالتعاون الكبير بينهم لكي تظهر الانتخابات الجمعية بأبهى حلة وهي جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية التي تسعى إلى الارتقاء بالمجالات المتوافرة في الجامعة سواء كانت أكاديمية أو علمية وثقافية وأيضا نقابية.

وذكر د.العجمي أن الانتخابات هذا العام تميزت بفضل الجهود المبذولة من قبل الإدارة الجامعية ومنسقي القوائم واللجان العاملة، مؤكدا أن عمادة شؤون الطلبة حريصة على التعاون مع جميع القوائم في مختلف الكليات لإنجاح العملية الانتخابية وتعاملها بكل جدية ومهنية واجتماع اليوم يعتبر نقطة ايجابية للإدارة الجامعية بشكل عام.

بدوره، ذكر المشرف العام لانتخابات الجمعيات العلمية للعام الجامعي 2017/2018 شايج الشايجي أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في كلية العمارة 29 طالبا و365 طالبة يختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة الإدارية ما بين قائمة القائمة وقائمة العمارة والقائمة المعمارية، مبينا أن قاعة التصويت في كلية العمارة للطلبة استديو 10 في الدور الثاني والطالبات غرفة الاجتماعات بجانب استديو 2.

ولفت الشايجي إلى أن باب الاقتراع سيفتح في تمام الساعة 8 صباحا ويغلق في تمام 2 عصرا مراعاة لأوقات الطلبة في الكلية.