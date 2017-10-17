أعلن مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت عن استمرار فعاليات الحملة التوعوية للمحافظة على البيئة تحت عنوان «معا لبيئة آمنة بجامعة الكويت»، وذلك لليوم الثلاثاء في بهو كلية الطب بمركز العلوم الطبية بموقع الجامعة بالجابرية في تمام الساعة 9:30 صباحا، موضحا أنه يأتي ذلك من منطلق حرص الإدارة على نشر ثقافة الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر تلوث البيئة وتأثيراته السلبية وذلك في إطار التعاون والتنسيق المسبق مع الهيئة العامة للبيئة لتنظيم حملة توعوية للمحافظة على البيئة داخل الجامعة.

وأضاف الياقوت أن الحملة تتضمن تعريف الحضور على أهمية البيئة وسبل الحفاظ عليها داخل الجامعة بهدف النهوض بالجانب التوعوي لأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة الكويت بصفة خاصة، مؤكدا أن الشباب لهم دور مهم في حماية البيئة من خلال استثمار قنوات التواصل الاجتماعية للقيام بدور توعوي وإيصال رسائل بيئية لكل شرائح المجتمع.

وأوضح الياقوت أنه يقام معرض على هامش الفعالية لعرض كتيبات توعوية وإرشادية توضح مدي تأثير التلوث على حياة الفرد والمجتمع.

ودعا الياقوت طلبة وطالبات جامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لحضور فعاليات الحملة التوعوية للمحافظة على البيئة.