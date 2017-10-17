تمكن فريق الغوص في المبرة التطوعية البيئية من تعويم ورفع قارب بطول 23 قدما زنته ثلاثة أطنان بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل كان جانحا على الجهة الغربية من ساحل جزيرة (كبّر) بعد اصطدامه بالشعاب المرجانية.

وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق وليد الشطي لـ «كونا» إن الفريق بادر بانتشال القارب بعد تلقيه خبر غرق القارب مباشرة وتم تقسيم عملية انتشاله إلى مرحلتين.

وأضاف الشطي أن المرحلة الأولى تمثلت في تفريغ الرمال من القارب وحوله وتعديل وضعه تمهيدا للسحب وتركيب الحقائب الهوائية أما الثانية فشملت دفع القارب للبحر وتعويمه وسحبه إلى سفينة الإنزال التابعة لخفر السواحل والراسية في (كبر) نظرا إلى تضرر القارب الكبير وصعوبة تفريغ المياه منه.

ودعا رواد البحر إلى توخي الحذر وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة خلال إبحارهم مع الابتعاد عن مواقع الشعاب المرجانية خصوصا في أوقات انحسار ماء البحر نظرا إلى خطورتها على بطن القوارب ولتضررها عند الارتطام بها.

وذكر أن الفريق يتمتع بمهارات عالية في انتشال القوارب والسفن نظرا إلى ما اكتسبه من خبرة من خلال الجهود التي يبذلها منذ تأسيسه عام 1986 من أجل حماية البيئة البحرية إذ تم انتشال أكثر من 700 قارب وسفينة إضافة إلى أطنان من المخلفات البحرية والساحلية.

وبين أن أعمال الفريق وجهوده الحثيثة هي تطوعية وتهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على مكوناتها الطبيعية ونشر التوعية البيئية داخل الكويت وخارجها وترسيخ العمل التطوعي بين أفراد وفئات المجتمع.