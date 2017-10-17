القاهرة - هناء السيد

اختار الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس مجلس أمناء «مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية» القاهرة ليعلن منها أسماء الفائزين بجوائز المؤسسة في دورتها «السادسة عشرة» من خلال مؤتمر صحافي سيعقد يوم الأربعاء 25 الجاري - الساعة 11 صباحا بفندق فيرمونت نايل سيتي برملة بولاق - كورنيش النيل - قاعة ماجينتا.

ويأتي اختيار البابطين للقاهرة لدورها الثقافي الريادي على مر التاريخ ولمكانتها المرموقة لدى أبناء الوطن العربي كافة. كما أنها شهدت انطلاقة المؤسسة عام 1989 وكذلك أقيم فيها حفل توزيع جوائز الدورة الأولى عام 1990 برعاية وزير الثقافة المصري آنذاك فاروق حسني وحضور حشد كبير من المهتمين بالحركة الشعرية.