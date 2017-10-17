يقوم وفد حكومي مشترك يمثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت بزيارة الى دولة الامارات وذلك للاطلاع على قوانين التنظيم العقاري واتحاد الملاك في اماراتي أبوظبي ودبي.

وقالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي في تصريح لـ «كونا» ان الزيارة تأتي في اطار التعاون المشترك للاطلاع على أبرز القوانين واللوائح التنفيذية لها والاجراءات المنظمة في مجالي التنظيم العقاري والبيع على المخططات.

وأضافت ان الزيارة التي تستمر خمسة أيام تشمل الاجتماعات مع مسؤولي دائرة التخطيط العمراني والبلديات في امارة ابوظبي وزيارة بعض مشاريع المطورين العقاريين في جزر (الريم) و(المارية) و(السعديات) و(ياس) ومسؤولي دائرة الاراضي والأملاك في امارة دبي ومعاينة المشاريع العقارية فيهما.

وأعربت بن ناجي عن الامل بأن تحقق الزيارة الاهداف المنشودة منها في اطار التخطيط العمراني والمشاريع السكنية وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين.

واكدت حرص المؤسسة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب المطور العقاري ووضع تصور شامل ودراسة تفصيلية لآلية المشاريع الاسكانية والاستثمارية بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين في مجال الرعاية السكنية والتنمية العمرانية وبما يعود كذلك بالنفع العام للقطاع العقاري بالكويت.

وأوضحت بن ناجي «ان المؤسسة حاليا بصدد مرحلة تأهيل الشركات الخاصة لطرح مشروع السكن الاستثماري لمستحقي الرعاية السكنية عن طريق مطور عقاري لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

واشارت الى ان المؤسسة دعت في الاونة الاخيرة الشركات المتخصصة للتأهيل ومشاركة القطاع الخاص إلى تطوير خمس فرص استثمارية منها ثلاث في مدينة جابر الاحمد السكنية واثنتين في مدينة صباح الاحمد السكنية.