أعلنت جامعة الكويت، ممثلة في قسم البرامج الإنشائية، عن ترشيح مشروع المباني الإدارية الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية «الشدادية»، للفوز في المسابقة النهائية لمهرجان العمارة العالمي، الذي يعد من بين أضخم الملتقيات المعمارية حول العالم، والذي ستقام فعالياته في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وتم تصنيف مشروع المباني الإدارية الجديدة في الشدادية ضمن فئة أوائل المشروعات التعليمية المستقبلية، وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر المقبل في حفل كبير لتوزيع جوائز المهرجان.

وفي هذا الصدد، قال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة عبدالرزاق رزوقي: «إن ترشيح مشروع المباني الإدارية الجديدة في مدينة صباح السالم الجامعية ضمن نهائيات مهرجان العمارة العالميWAF، مبعث فخر لنا كأسرة جامعة الكويت وككويتيين، حيث نجح المشروع في تحقيق وإظهار نهج مبتكرة لتنظيم وتوظيف العناصر الإدارية والتعليمية المتنوعة والمطلوبة في المرافق التعليمية، مع إيجاد حلول إبداعية للاستجابة لمتطلبات المشروع العديدة والمختلفة، وفوز هذا المشروع العملاق بالعديد من الجوائز وترشيحه ضمن أكبر المشاريع الدولية بتقييم من أبرز لجان التحكيم العالمية، يبرهن على مكانة الكويت الاقليمية في الريادة في المشاريع الكبرى».

ومن جانبه، علق مساعد مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت للتخطيط والتصميم والمتابعة د.محمد صادق على الترشيح بالقول إنه «يأتي توثيقا لمكانة مشروع مدينة صباح السالم الجامعية على الصعيد المعماري اقليميا ودوليا، وإبراز لمساحة الإسهامات التي يقدمها هذا المشروع الوطني الاستراتيجي أكاديميا واجتماعيا للكويت والمنطقة»، مذكرا بترشيحات متعددة سابقة اختارت مكونات الحرم الجامعي في الشدادية والذي حصدت تصاميم كلياته ومرافقه العديد من الجوائز العالمية في المجال المعماري والإنشائي، ومنها مشروع كلية الآداب والتربية الذي حاز تصميمه على ثماني جوائز عالمية مرموقة، إلى جانب كون مشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية نال ترشيحات سابقة للفوز في مسابقة معمارية عالمية أخرى.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي الذي قام بتصميم المشروع بالتآلف مع مكتب SOM م. طارق شعيب إن «الأهداف الأساسية لتصميم هذا الصرح المركزي تكمن في خلق لغة معمارية موحدة لسبعة مبان مختلفة، لكل منها برنامج متطلبات خاص، وبتصاميم حديثة استلهمت من العمارة المحلية والعربية، ذلك إلى جانب تعيين أحدث التقنيات للتخفيف من آثار المناخ الصحراوي القاسي في الكويت، وبطرق مبتكرة للحد من عوامل الطقس قدر المستطاع، حيث تقوم التصميمات الشريطية للواجهات بالتحكم في أشعة الشمس المباشرة على المباني وكذلك المناطق والممرات الفاصلة الخارجية، مما سيسمح لتلك المساحات بأن تكون أكثر راحة للتجول وأن تقوم بتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، كما ستخلق الهياكل الشريطية المتباينة تصميما بصريا خلابا من الظل والنور، وتحت مفهوم «ظلال من المعرفة» تم تصميم هياكل التظليل على الواجهات بنماذج متكررة من فن الخط العربي، وبكتابات من القرآن الكريم عن العلم والمعرفة، كذلك بمقولات شهيرة لأكبر الشخصيات التاريخية العربية».

وتضم أعمال مشروع المباني الإدارية الجديدة في الشدادية تشييد 7 مبان موحدة التصميم تقع على مساحة تبلغ 270 ألف متر مربع تقريبا، والتي تشمل مبنى المكتبة الجامعية المركزية الضخمة، وبرج الإدارة المركزية، ومسجدا كبيرا، ومركزا للمؤتمرات، كذلك المركز الثقافي والإعلامي للزوار، مع الحدائق الواقعة بمنطقة الوصول والترحيب، كما أن مبنى اللؤلؤة الجديد يعد النقطة المحورية لهذا المشروع، والذي صمم بنهج معماري مميز ليضم القاعة الرئيسية للحرم الجامعي، والتي خصصت لإقامة حفلات التخرج والعروض الفنية الكبيرة وغيرها من المناسبات ذات الصلة والأهمية، حيث تحيط بهيكل اللؤلؤة البيضاوي كل المباني الأخرى بالمشروع لإبراز الهدف المركزي الذي ترمز إليه وهو وصول الطلبة إلى نقطة النهاية لانطلاقة جديدة في عالم العمل.