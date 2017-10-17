تتصدر الكويت الدول الداعمة لمسيرة التعاون العالمي للقضاء على ظاهرة الفقر وتخفيف عبء الديون، ولها سجل إنساني دولي حافل بهذا المجال يتسق مع رسالة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف اليوم الثلاثاء.

ويحتفل المجتمع الدولي هذا العام بيوم القضاء على الفقر تحت شعار «السبيل نحو مجتمعات أكثر سلما واشتمالا» ويهدف إلى التذكير بأهمية قيمة الكرامة والتضامن وتأكيد الدعوة إلى العمل لمكافحة الفقر والقضاء عليه في كل مكان.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 22 شهر يناير عام 1992 القرار رقم (196/47) الخاص باعتماد 17 أكتوبر كل عام يوما دوليا للقضاء على الفقر ودعت جميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية إلى المساهمة في الحد من هذه الظاهرة في مجتمعاتها بمختلف الوسائل والأشكال.

ومنذ استقلالها عام 1961 أولت الكويت تقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الأقل نموا اهتماما كبيرا عبر آليات ومبادرات عديدة إذ سطرت الكويت سجلا حافلا في محاربة ظاهرة الفقر فضلا عن تقديمها المساعدات الإنسانية والمادية للعديد من دول العالم المحتاجة.

ويبرز في هذا الشأن حرص صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «قائد العمل الإنساني» على أعمال الخير التي امتدت إلى معظم أرجاء الأرض إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنظمها الكويت «مركز العمل الإنساني» فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية الأهلية التي تستهدف أنحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين.

وعطفا على ذلك تعد الجمعيات الخيرية الكويتية علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في جميع المناطق وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وتتنوع سبل العمل الخيري في الكويت إذ تعمل الدولة جاهدة وكذلك المواطنون على تقديم المساعدات لكل من يحتاجها في أي مكان حول العالم دون النظر إلى اعتبارات الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون مع الحرص على إيصال الاحتياجات الأساسية من الأغذية والخدمات الصحية والتعليمية إلى المجتمعات الفقيرة.

ويتجلى دور الكويت في محاربة الفقر عالميا من خلال «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» بوصفه ذراعا رئيسية وجهازا تنفيذيا للدولة منذ أكثر من نصف قرن في مواجهة الفقر والبطالة لدى مختلف الشعوب ومساعدة البشرية من أجل حياة أفضل.

وتشير الأرقام إلى أن مساعدات الصندوق الكويتي العالمية وصلت الى أكثر من 106 دول وفق طرق منهجية ومؤسسية وضوابط ودراسات جدوى علمية واقتصادية.

وتؤكد بيانات الصندوق أن مساهماته في تمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة أسهمت إيجابا وبفعالية في دعم اقتصادات الدول النامية والفقيرة.

ولا تتوقف مبادرات الكويت عند هذا الصندوق فحسب بل إنها سارعت في كثير من المناسبات إلى إطلاق العديد من المبادرات المهمة في تاريخها الحديث.

ومن أبرز تلك المبادرات مبادرة المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، في تخفيف عبء المديونيات عن كاهل الدول الفقيرة والتي أطلقها في ذروة أزمة الاحتلال العراقي للكويت مسطرا بذلك أروع الأمثلة في الإيثار والتكافل والتعاون بين الشعوب.

ومنذ تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم عام 2006 ارتفعت وتيرة الجهود الكويتية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الدول الفقيرة والنامية حتى ترسخ في عهد سموه مفهوم الديبلوماسية الإنسانية.

وحرص سمو الأمير على إطلاق مبادرة «صندوق الحياة الكريمة» عام 2008 إذ ساهمت الكويت برأسمال قدره 100 مليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية وتحقيق الأمن الغذائي واستفادت من هذا الصندوق 22 دولة حسب البيانات الصادرة عن الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية.

ولم تتوقف جهود الكويت عند هذا الجانب فقط بل سعت إلى دعم الشباب العربي من خلال إيجاد حلول لمشكلة البطالة التي تثقل كاهل ميزانيات الدول النامية عبر إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة في الدول العربية بقيمة ملياري دولار يبلغ نصيب الكويت منها نصف مليار دولار.

وتعتبر هذه المبادرة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي لتحسين اقتصادات الدول العربية وتخفيف معاناتها ومساعدتها على النهوض.

ولم تأل الكويت جهدا في دفع الجهود الدولية الداعمة للتنمية من خلال دعم ميزانيات العديد من المنظمات الدولية والجهات الحكومية المهتمة بالتنمية ومكافحة الفقر والأوبئة والأمراض ومنها على سبيل المثال لا الحصر «برنامج الأغذية العالمي» الذي تعد الكويت من أكبر الجهات المانحة له.

واستمرت الكويت في السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت نسبتها 2.1%من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا استفادت منها 106 دول حتى يومنا الحالي.

وحققت تلك الجهود وغيرها بصمة عالمية جعلت الكويت في طليعة الدول التي تقدم العون والمساعدة للدول المحتاجة مما دفع بالأمم المتحدة عام 2014 إلى تكريم صاحب السمو الأمير وتسمية سموه «قائدا للعمل الإنساني» واعتبار الكويت «مركزا للعمل الإنساني».

وتبذل الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية جهودا في إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.

كما يتضمن العمل الخيري الكويتي إنشاء المشاريع التنموية الإنتاجية في المجتمعات الفقيرة بغرض تمكينها من استثمار مواردها البشرية والمالية وثرواتها وتوفير فرص العمل ليتمكن أفراد المجتمع من العيش الكريم معتمدين على أنفسهم.

ويبرز عمل الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية في الفترة الأخيرة من خلال إغاثة اللاجئين السوريين في دول الجوار كالأردن ولبنان وتركيا إضافة إلى إغاثة الأشقاء في اليمن والعراق وفلسطين وإقامة المشاريع في الدول الأفريقية الفقيرة وبعض الدول الآسيوية.

ومن هذه الجهود الطيبة ما تقوم به الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بإطلاق العديد من الحملات الإنسانية لإغاثة النازحين السوريين وأهالي غزة بشكل مستمر وتقديم العون للنازحين في العراق.

وحرصت تلك المؤسسات على توزيع آلاف الأطنان من المساعدات للأسر السورية النازحة في لبنان والأردن كما قدمت الجمعية الكويتية للإغاثة مساعدات بقيمة نصف مليون دولار لآلاف السوريين في لبنان فيما تعهدت الكويت خلال مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي عقد في واشنطن في يوليو 2016 بتقديم مساعدات بقيمة 176 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في العراق.

ونتيجة للوضع الإنساني الصعب في اليمن الذي يمر منذ أعوام بعدة أزمات أعلنت الكويت عام 2015 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني لاسيما بعد انطلاق عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» لدعم الشرعية.

وعقب إعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل مما يسمى تنظيم «داعش» في يوليو 2017 أبدت الكويت استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل منظمة الأمم المتحدة «مركزا للعمل الإنساني».