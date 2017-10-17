أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين تابعين لشبكة منظمة دولية متخصصة في النصب والاحتيال وغسل الأموال.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بـ(الداخلية)، في بيان صحافي، أن أحد المقبوض عليهما يحمل جنسية جنوب أفريقيا والآخر يحمل الجنسية النيجيرية وصادر بحقه حكم من محكمة الجنايات الكويتية بالحبس 10 سنوات.

وذكرت أن الشبكة الدولية كانت توجه رسائل للمواطنين والمقيمين عبر الشبكة العنكبوتية لاستدراجهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في محاولة أولية لإنشاء علاقة صداقة ثم الحصول على البيانات الشخصية للأفراد وطلب مساعدتهم في عملية نقل الأموال التي بحوزة أعضاء شبكة الاحتيال بدعوى الرغبة في الإقامة الدائمة في دولة الكويت.

وأوضحت ان الشبكة تقوم بعد ذلك بالنصب والاحتيال عن طريق تحرير بوالص شحن مزورة وتعبئتها يدويا لإيهام المواطنين والمقيمين بوجود شحنة تحتوي على ملايين الدولارات مرسلة من إحدى الدول عن طريق شركة شحن في طريقها إلى الضحايا.

وأعربت إدارة الإعلام الأمني عن الشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية، داعية إياهم إلى مواصلة هذا التعاون وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة فور تعرضهم لمثل هذه المحاولات أو الاتصالات.