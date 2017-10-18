عاشور: الكويت تأخرت عن دول الخليج في توفير مراكز الحماية من العنف

الملا: المشروع مكمل لجهود الجمعية في حماية المرأة



بشرى شعبان



أشار رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس الأمة النائب صالح عاشور إلى أن الكويت تأخرت كثيرا عن دول الخليج في توفير مراكز للإيواء والحماية من العنف وذلك لأسباب كثيرة، لافتا إلى أن قضايا العنف الأسري انتشرت وأصبحت جزءا من قضايا المحاكم.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة الاعلان عن الدراسة القانونية حول فلسفة مراكز الاستماع والايواء للمعنفات التي نظمتها الجمعية الثقافية النسائية.

وأضاف أن قانون الطفل صدر عن مجلس الأمة عام 2015 لحماية الأطفال المعنفين، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن والحكومة لم تنشئ شيئا، ملمحا إلى أن الرجل ايضا قد يتعرض للعنف الأسري، فهناك حالات كثيرة من الآباء ذهبوا الى المستشفيات نتيجة ذلك، وهناك العنف الاقتصادي الناجم عن الاستيلاء على الحقوق والمخصصات المقدمة من الدولة.

بدوره، اعلن الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية الامين العام للمجلس الاعلى للأسرة حسن كاظم ان الاسبوع المقبل سيشهد الافتتاح الرسمي لمركز الاستماع للمعنفات وفي ديسمبر سيكون افتتاح مركز لإيواء المعنفات في منطقة شرق الأحمدي، كاشفا عن وضع بدالة نسائية من ثلاثة ارقام متخصصة ترد على اتصالات المعنفات وتكون على تواصل دائم مع مراكز الاستماع والإيواء على مدار الساعة، مؤكدا انه قبل نهاية العام الحالي سيكون هناك مركز حكومي للاستماع وآخر لإيواء المعنفات، مشددا على ان التعامل مع كافة معلومات المتصلين من المعنفات سيكون بسرية تامة.

بدورها، بينت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا ان إنجاز هذا المشروع هو جهد مكمل لجهود الجمعية المستمرة في دعم حقوق المرأة بالكويت، موضحة ان المشروع يندرج ضمن الاهتمام بموضوع النساء المعنفات والذي يأتي ضمن استراتيجية الجمعية التي تستمد جذورها من ايمانها بمبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.

من جانبها، استعرضت مديرة المشروع غادة الغانم المشروع، مشيرة الى ان الجمعية انجزت منذ عام 2012، وقد نفذت مشروع ورقتي للتمكين القانوني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والأمانة العامة للتخطيط والتنمية كما تم إنجاز اربع دراسات قانونية وحقوقية تناولت كافة القوانين والتشريعات التي تخص المرأة بالكويت.

وأشارت الى انه خلال استطلاع تبين ان ثلث الأسر التي شكلت العينة الاستطلاعية التي اعتمد عليها التقرير اعترفت بانها تعاني من عنف منزلي.

وبينت الغانم ان الجمعية أخذت على عاتقها تبني توصية مشروع ورقتي لتكون الركيزة التي ينطلق منها «مشروع انشاء مراكز ايواء للنساء المعنفات بالكويت» وكلفت فريقا من الباحثات القانونيات لإعداد الدراسة كآلية فاعلة لحمايتهن ودعم استقلاليتهن وتعزيز قدراتهن الذاتية لإعادة دمجهن في المجتمع.

من جانبها، قدمت الباحثة شيخة الجليبي نبذة عن فريق المشروع وهدفه وبيان الثغرات القانونية وحلها والبحث في آلية حماية المرأة، مشيرة إلى أن القانون الكويتي يفتقر إلى ثغرة حماية المرأة من العنف تجاهها.