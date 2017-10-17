الخالدي : تركيب 8 أجهزة تعمل بنظام "الديجاتيل باثولوجي" بمختبرات مستشفيات الوزارة وتدريب الأطباء على استخدامها



حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلنت مديرة إدارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة، د.دعاء الخالدي، عن تدشين نظام جديد في مختبرات وزارة الصحة بدولة الكويت يقوم بنقل أو إرسال شرائح عينات "الأنسجة" الخاصة بالمرضى أصحاب الحالات الصعبة "إلكترونيا" إلى مراكز عالمية معتمدة بالخارج لتشخيصها من قبل أطباء متخصصين وإعطاء النتيجة بسهولة و سرعة، مبينه أن هذا النظام يعرف ب "الديجاتيل باثولوجي"، وسيتم تدشينه عبر مؤتمر سينطلق في 26 أكتوبر الجاري.

وأكدت د.الخالدي في تصريح صحافي، على أن وجود هذا النظام في البلاد يعتبر احد أنواع التقدم التكنولوجي الحاسم في مسار علم تشخيص الأمراض، بحيث سيحقق خطوة مهمة ونقلة نوعية في تحسين رعاية المرضى والحد من وقت انتظار النتائج، فضلا عن توفير خدمة مخبرية افضل للوصول الى جودة عالية في تشخيص الأمراض المستعصية من خلال تمكين الطبيب من مناقشة الحالة مع أي مركز متخصص على مستوى العالم للوصول للتشخيص الصحيح، خاصة في الحالات المعقدة التي تحتاج إلى المراجعة من اكثر من طبيب استشاري، علما انه في الماضي كان يتم إرسال العينات بالبريد العادي مما يسبب تأخير للتشخيص في بعض الحالات.

وكشفت د.الخالدي عن تركيب 8 أجهزة تعمل بنظام "الديجاتيل باثولوجي" في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة، مشيرة الى انه تم تدريب الاطباء على استخدام هذا النظام بالشكل المطلوب، وذلك للمشاركة في تشخيص عينات الأنسجة، وبناء خبره تمكنهم من الاستفادة القصوى من النظام والوصول سريعا الى الشرائح والعينات بشكل رقمي، علما ان تركيب هذا النظام في دولة الكويت يعد الأول على مستوى الخليج والشرق الأوسط وأوروبا، مشيدة بدعم وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل الوزارة د.محمد الخشتي على تذليل العقبات لإدخال هذا النظام المتطور في دولة الكويت.

وعن المؤتمر الذي سيدشن هذا النظام، فقالت : المؤتمر تحت عنوان " مؤتمر الكويت الاول لنظام وشبكة "الديجيتال باثولوجي"، وسيقام في 26 اكتوبر الجاري في دار الاثار الاسلامية من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي، وسيتم خلال المؤتمر شرح مفصل للنظام واهدافه وإيجابياته وطريقة العمل به.