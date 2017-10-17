أسفرت الحملات الميدانية التي شنتها المراكز التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محاظفة الفروانية عن رفع 17 سيارة مهملة بمناطق (خيطان ، الفروانية )، مشيرا إلى أنه قد تم رفع 8 سيارات من منطقة خيطان، ورفع 9 سيارات من منطقة الفروانية .

وأوضح مدير الإدارة بفرع بلدية محافظة الفروانية، سعد الخرينج، أن حملات رفع السيارات قد سبقتها عمليات وضع إشعارات الإنذار على المركبات المهملة لرفعها من قبل أصحابها ، لافتاً إلى أن تلك الإشعارات ونقل المركبات المهملة موثقة لدى سجلات ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظة ، إذ يتم الاحتفاظ بجزء من إشعار الإنذار يتضمن المعلومات نفسها المدونة في الإشعار الملصق على السيارة المهملة ، مؤكدا في هذا الخصوص على أن المدة الممنوحة لصاحب المركبة المهملة تعتبر مهلة أخيرة من أجل رفعها ، كما يمثل الاشعار تنبيها وتحذيرا لنقل المركبة وحجزها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع الرسوم المقررة .

وأشار الخرينج إلى أن الحملة شملت غسيل الحاويات بجميع المناطق التابعة للمحافظة ، رفع 1824 م3 من الأنقاض والمخلفات وقد تم كنس ورش وغسيل الشوارع الرئيسية وتنظيف الشوارع الفرعية بالمحافظة .

وأكد الخرينج على أن الهدف من الحملة تطهير مختلف المناطق من تلك المظاهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور التعاون مع الأجهزة الرقابية من خلال تصوير السلبيات المتعلقة بالبلدية وإرسالها عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله على الفور.