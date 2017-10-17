عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الدفعة الرابعة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017

والتي تشتمل على 279 قسيمة بمساحة2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/9/25 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/10/19 2017/10/22 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 10 /23-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 10 /25-لإجراء عملية القرعةز

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 10 / 23 مصطحبين معهم قرار التخصيص البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وأهابت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:



احمد محسن حاظر السعيدى

حامد جارالله عبدالعزيز الدغيشم

فهد لافي محمد المطيري

محمد مسرع محمد العجمي

طلال حنيظل مطر المطيرى

حمد صالح نوح المسباح

احمد عبدالله محمد العبدالهادي

خالد سعد زارع الحربى

يوسف يعقوب عبادي المجادي

اسعد فيصل احمد العوضي

احمد كاظم عبد الرضا القطان

عبدالله حميد جمعه حمود الداود

حمد على ساير العتيبي

مطلق حميدي مطلق الحريجي

ابراهيم سعيد سالم العجمى

فهد سهل عوض الهاجري

عيسى ناجى عيسى الخياط

عبد الرحمن رمضان محمد العنزى

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز المرتجى

عمران علي عبدالهادى حاجيه

ناصر عبد الله على الحساوي

صالح عادل صالح المنصور

محمد لافي محمد المطيري

بدر سعود ندا العازمى

علي حسين محمد غلوم حسين

على عادل محمد المتروك

عبد الله محمد منوخ العنزى

فراج فريج سعد الماجدي

عبدالله طلال ادخيل العنترى

محمد سمير محمد السقال

مساعد علي ساير العتيبي

فلاح صغير فالح الدوسري

فهد محمد حماد عيد

شهاب احمد شهاب صالح

خالد محمد احمد المطاوعه

حمود صادق حمود باش

محمد سالم سعود الجرى

منصور على راشد المرى

عبد الكريم بدر احمد الجطيلى

احمد موسى عيسى الموسى

عبد الوهاب محمد عباس المطوع

ابراهيم خالد ابراهيم العنزى

احمد سالم جمعه راشد

فهد مطلق ضيدان الشمري

عبد الله عيسى على القلاف

محمد مساعد مبارك

يوسف علي عباس تقي

طلال فيصل يوسف الشمرى

حسين محمد سيد شبر الموسوى

محمد عبد المحسن محمد التمار

خالد محمد ابل الكندري

عبدالله فهد حريميس الهاجري

عيسى مروان عيسى المسباح

سعد جابر صياد مناحى

عبد الله بدر عبد الحميد اسكندر

فهاد محمد سالم

محمد يوسف عبد الرحيم بوكبر

جاسم محمد كاظم المزيدى

محمد فاضل نجم القتناب

محمد عادل يوسف الزواوى

احمد انس احمد الحمود

بدر ناصر ابراهيم عبدالله

عبدالله علي محمد مرزوق

حمزه حسين حمزه الهزيم

معاذ طارق سيف العتيقى

فيصل رحيم عبد الله البراعصى

محمد ناصر براك الصليهم

هاشم يوسف عبدالخضر عبدال

على محمد سعد المطيرى

حمد عبد الله حمد الحسن

فيصل حباب محمد الرشيدى

محمد منيف مشعل الديحانى

عبد الله دخيل عايد العنزى

جمال ناصر عوض احمد الشيخ

صالح شافى صباح الشمرى

محمد صادق حسين محمد

زيد فلاح زيد المطيري

فيصل محمد على ملا على

عبد الوهاب فيصل سالم الوهيب

خليفه مساعد سالم السويلم

محمد جواد بدوى عبيد

عبد العزيز عايد نومان الحسينى

هاني سالمين هادي راشد باعون

ضاري حميد محمد الشمري

عبد الرحمن حمد احمد الانبعى

احمد عقله نصار الشمرى

سعد صالح مطلق

حمد عبد الله عبد العزيز العبود

سعود عبدالعزيز سعود المنيع

عبد الرحمن مضحى حبيب السليمانى

فهد ملفي عبدالله الصليلي

احمد حمد صالح الدعيج

فهد سعد مساعد الدهام

تركى محمد حمد العجمى

عبدالعزيز خالد مبارك الوزان

محمد على عبد الله مندنى

خالد جمال هابس السويفان

فيصل عامر حمد العجمى

نواف تركى عشوان العنزى

على أحمد على بوحمد

مشارى احمد محمد رجب

حسين على عبد الله الملا

خالد احمد جابر الشمرى

سلطان عبد الرحمن خلف العنزى

ميثم حسن محمد مهنا

عبد الله طارق خالد الوهيب

عبد المحسن جمال حسين الشطى

محمد عدنان يوسف المرهون

محمد جلال حجي جعفر

انور صالح غلوم حسن

يوسف سعد يوسف القهيم

مشعل محمد يوسف الخليل

حسين محمد ميرزا محمد

محمد عبدالله محمد الصديقى

حميد سيد شمس فاضل عبدالله

محمد سعد الله عباس فيروز

مشعل جزا عياده الشمري

عبدالعزيز يعقوب على العثمان

احمد سعيد محمد ابو هناد

عبد الله رياض محمود محمد الابراهيم

محمد سعود عبد العزيز العجيمان

على فيصل عبد النبى الاربش

يوسف عبد المحسن ابراهيم الشطي

طلال فاضل محمد الشطى

مهدى حسين محمد اتش

عبد الله جبيع هادي مسعود العجمي

عبد العزيز محمد راشد البريوج

خالد نبيل خضير احمد

فهد سالم فهد البيدان

أحمد حمدان زيد الديحاني

عبد الله حسين ابراهيم بوعركى

يونس محمد حاجى عبد الله

مسفر شديد مبارك العجمي

محمد صقر حمد النجدى

عبد الرحمن محمد عايد العنزى

فهد حمد مطلق العنزى

عمر جاسم عبدالله البغلي

صلال غصين حمود الهاجري

علي مؤيد حسين بوعباس

محمد حمد محمد المرشاد

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الهده

على ذياب صباح الفضلى

بزاع جري هديب الرشيدي

عبد الله حسين جعفر عبد الرحيم

حمدان مقامس حمدان الصليلى

يوسف حسن صالح العبيدلي

على حسين حميدى الحريجى

زايد محمد مهدى عايض

مساعد يوسف عبد الله العلى

مشعل سعد محمد الدعاس

عبد العزيز خالد عبد العزيز الصالح

عمر ناصر ابراهيم المليفى

احمد عبدالله محمد سبتي سلمان

أحمد عادل دوان العنزى

عبد الله حمود عبد الرسول القلاف

حسن على حسن على

فيصل محمد مصلح المطيرى

على ناصر على النقي

احمد غازى نزال سهو

محمد يوسف جاسم الصفار

عبدالله جلال ابراهيم سكينى

منيف نايف محمد المطيرى

عبد العزيز حسين على اللقمان

تركي نايف لافي الرشيدي

مهدى هانى حبيب بوعليان

محمد حيدر اسماعيل على

ناصر بدر عبدالله علي

سعود عبد العزيز غلوم على

احمد فلاح مرزوق الرشيدى

عبد الله احمد كاظم المسرى

ابراهيم عبد الله ابراهيم المياس

ناصر بدر عبد الرحمن الشريف

طلحه عبد الله محمد الفارسى

احمد سلامه نزال العنزى

خالد وليد عبد الله الصديقى

مشعل محمد عواد الفكر الظفيري

حسين خالد عبد الله محمد

مشعل فهد عبدالعزيز الظفيرى

يحيى عثمان خالد اليحيى

سالم ريحان على الشايع

عبد العزيز احمد محمد عبدالله علي

عبد الله عادل فرحان الشمرى

سيف مبارك سيف السيف

يوسف حامد محمد الياقوت

بدر عبد الله يوسف القطان

عبد الله مرزوق على السالم

مشعل أحمد دويري العاقول العنزي

عبد الرحمن محمد مطر البذالى

يوسف محمد راشد النفيص

سلمان محمد صالح الشمرى

سيدعباس ياسين سيدحسين الموسوى

نواف ناصر جواد الاربش

عبد الله مبارك عبد الله بدو

حسن قاطع فنطل العنزي

احمد فاضل احمد الحداد

خالد بدر داود العنيزى

سالم مجحم عبد الله العجمى

ثامر خالد ثامر العتيبى

عبد الرحمن جاسم عبد الرحمن المراغى

عبدالرحمن محمد مياح العركى

عبد المجيد مقبل رزيق الرشيدى

بدر جمعان بصرى حسينى

عبد اللطيف محمد مياح العركى

ذعار فلاح ذعار عواد

محمد عادل محمد المزين

خالد فيصل أحمد محمد

حسين غلام حسين زارعي فرد

محمد طايب سعد الرشيدي

محمد فاضل اكبر لاري

حسين محمد على رمضان

خليفه خالد محمد المزين

جابر عبدالله حمود الرشيدى

جاسم محمد علي البلوشي

عبد العزيز عبد الوهاب حسن القلاف

عمر عبدالله محمد عبدالله الدمخي

فهد عبد العزيز عطا الله قبلان

سعد محمد راكب العجمى

ناصر مدلل حبيب العنزى

عبد الله صعفق عبد الله الركيبى

محمد فراج سالم العجمى

علي جاسم عبدالرسول

يوسف عبد الله داري القطامى

بدر عبد الرزاق محمد المنيس

فهد تركى شخير العنزى

طلال جري هديب الرشيدي

عمر فيصل حبيب العنزى

على محمد على القاضى

حسين علي مصطفى محمد

نايف مانع نايف مانع

احمد صاهود جعيثن الصليلى

بدر زبن عبد العزيز العنزى

عبد العزيز سعود حربى الفضلى

احمد عبدالله خلف كرم

ابراهيم عبدالله عبيد الرشيدى

ثامر فهد بركه المطيرى

فيصل مبارك سميان الجميلى

عبدالعزيز عبدالقادر عبدالرحمن الحمود

سعد سفاح ابجاد المطيرى

عبد العزيز وليد محمد البصيلى

فلاح تركى خلف

فهد فواز صالح العتيبى

حسين محمد حسين محمد العبدالرحمن

طلال على عبيد العنزى

عبد الرحمن جمال قاطع الشمرى

عبدالله جعفر بدر البلام

فيصل عذبى حمود الصباح

على حسن محمد حسن

مبارك راضى مبارك الزيد

احمد نايف محمد الشمري

منصور هادي عبد الله العجمي

علي فهيد محمد العجمى

عبد الله حمدان على العنزى

خالد فيصل احمد المذكور

يوسف محسن محمد زيد

خالد جبر سليمان الماجدى

حمد جاسم عبد الخضر ابراهيم

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن

عادل سعدى مناع عايد

عبد الرحمن فوزى جاسم الحبيل

حمد عماد سالم علي المندي

سعد منديل محمد العدوانى

حسن عبد الكريم غلوم شاه سوز على

مشارى ناصر بدر المشارى

عبدالعزيز عباس محمد محمد

محمد صاهود جعيثن الصليلى

سعود جاسم عبد الرحمن المراغى

محمد فيصل حسن الخواجه

عويضه مسفر عويضه العجمى

حسين خالد حسين العطار

على ابراهيم صفر اشكنانى

عيسى على عبد الرحمن الحساوى

محمد مرزوق حمدان السليماني

يوسف بدر يوسف الرمح

جاسم محمد جاسم الشمالي

متعب طاحوس فراج العازمى

حمد شهيد محسن العنزي

بدر ناصر سعد الدعيج

صالح سعد صالح المطوطح العنزي

عبدالعزيز حسين علوش المطيرى