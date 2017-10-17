96% من السكان يستخدمون وسائل التواصل وهي أعلى المعدلات عالمياً

المواقع الإلكترونية في البلاد تستقطب نسبة مشاهدة عالية بمعدل بقاء في الصفحة يتجاوز 6 دقائق وهو معدل ممتاز

الكويت تولي بتوجيهات سامية اهتماماً كبيراً بكافة المبادرات الجادة الهادفة لتنمية القطاعات الشبابية وصقل إمكانياتها



قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، أن التجارة الرقمية في البلاد شهدت ازدهارا كبيرا حيث تخطت قيمة تعاملات شركة تقديم الخدمات المصرفية الآلية عبر الإنترنت (كي.نت) مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف الروضان في كلمة افتتاحية خلال مؤتمر ومعرض (عرب نت) في دورته الثانية، أن نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعية في الكويت بلغت نحو 96 في المئة من إجمالي السكان حيث تعد من أعلى المعدلات عالميا.

وأوضح أن الكويت تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة استخدام المنصات الاجتماعية مثل (انستغرام) و(سناب شات) اضافة إلى ان المواقع الإلكترونية في الكويت تستقطب نسبة مشاهدة عالية حيث تستقبل نحو 320 مليون مشاهدة شهريا بمعدل بقاء في الصفحة يتجاوز 6 دقائق وهو معدل ممتاز ويؤكد أن المستخدم الكويتي يميل للقراءة بالتفصيل عوضا عن التصفح السريع للعناوين.

واكد ان الكويت تولي بتوجيهات سامية اهتماما كبيرا بكافة المبادرات الجادة التي تستهدف على نحو خاص تطوير تنمية القطاعات الشبابية وصقل قدراتها وإمكانياتها في مختلف المجالات ولا تدخر جهدا في الرعاية والدعم والاهتمام وهو ما يمثل الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وبين ان الحكومة حققت خطوات واسعة لتشجيع الشباب ودعم مبادراتهم للانخراط في مجال أعمال القطاع الخاص التي تتضمن تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها من خلال توفير بيئة حاضنة بدأت بتطوير المناهج الدراسية والجامعية مرورا بخلق حاضنات للشركات وتأمين التمويل والتشريع اللازم وتوفير البنى التحتية للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واشار الى انه تم اخيرا إصدار التشريعات و القرارات الناظمة والتشجيعية للعمل الشبابي والمشاريع الشبابية ومنها قرار المشروعات متناهية الصغر اضافة إلى تقليص إجراءات التراخيص التجارية وإصدارها الكترونيا في فترة زمنية قياسية.

وذكر ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة انشأ برأسمال يبلغ ملياري دينار تشجيعا للقطاعات الشبابية ولدعم اعمال الشباب وتوفير سبل النجاح لهم من خلال فتح بوابات الاستثمار أمامهم ولاسيما في التنمية المعرفية في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي وريادة الأعمال الذي يوفر منصة مهمة للشباب للإنجاز والتميز لعالم الغد الرقمي.

وافاد بان التعاملات الالكترونية حظيت باهتمام حكومي بالغ حيث أنشأت البوابة الالكترونية الرسمية للدولة والتي تمثل مدخلا واحد للمواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والزائرين للحصول على المعلومات والخدمات الحكومية اذ تحتوي البوابة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتيح للجمهور التفاعل والمشاركة في تقديم الآراء والاقتراحات والأفكار.

واكد ان الحكومة قامت بالتعاون مع مجلس الامة على تحقيق منظومة الحكومة الالكترونية من خلال تشريع قانون المعاملات الالكترونية الذي تضمن كلا من قانون التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني والخصوصية وحماية البيانات.

وكشف الروضان أن هناك توجها حكوميا لتخصيص بعض محطات البنزين لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الروضان في تصريح للصحافيين، على هامش المؤتمر، إن هناك تنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد الاليات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف أن خصخصة محطات البنزين لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام وعلى الشباب الكويتي بشكل خاص لتشجيعه على لانخراط بالمجالات المختلفة الأخرى غير الانشطة التقليدية.

واوضح ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد "تعثرا" في بداية نشاطه الا انه تم معالجة عدد كبير من السلبيات حيث تم تمويل اكثر من 140 مشروعا مختلفا مشددا على انه يعد "رافدا مهما وحافزا جيدا" للاقتصاد الكويتي.