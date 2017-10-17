عقد مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اجتماعه العادي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ،وذلك في مقر الجهاز بقصر نايف ، وقدم الرئيس التنفيذي للجهاز صالح الفضالة شرحا مستفيضا لابعاد القضية من جوانبها الامنية والاجتماعية والاقتصادية ،وعرض تفصيلا مدعما بالإحصائيات والارقام لخطوات الجهاز وجهوده في معالجة القضية



وقد تناول الحضور مستجدات القضية وجرى الحديث حول تسريع خطوات تجنيس الفئات المرشحة للتجنيس، وقد نوه الحضور بالجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس التنفيذي للجهاز وثمنوا المهمة الجسيمة التي يضطلع بها الجهاز .



حضر الاجتماع اعضاء مجلس ادارة الجهاز وهم : امين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ، ووكيل وزارة الداخلية بالإنابة الشيخ محمد اليوسف، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ،وامين سر اللجنة العليا للجنسية احمد العيسى، ونائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق عبدالله نواف الاحمد ، وامين سر مجلس إدارة الجهاز المركزي الفريق متقاعد نجيب العثمان .