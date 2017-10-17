أشاد رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الكويتي الشيخ احمد المشعل بجهود العاملين بمشروع مبنى الركاب الجديد (اا) بمطار الكويت الدولي.

جاء ذلك في تصريح للشيخ احمد المشعل نقله بيان للجهاز على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها والوفد المرافق له اليوم للاطلاع على آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع.

وأثنى الشيخ احمد المشعل "على الجهود المبذوله من قبل القائمين على المشروع كما حث المسؤولين في وزارة الأشغال العامة والعاملين في المشروع على بذل الجهد والعمل على تلافي اي معوقات حالية او متوقع حدوثها في المستقبل" مؤكدا استعداد الجهاز لتذليل أي صعوبات أو عقبات تعوق إنجاز المشروع.

وأوضح البيان ان الزيارة تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها جهاز متابعة الاداء الحكومي لتفقد المشروعات الحكومية والاعمال الجارية فيها مضيفا انه كان في استقبال الشيخ احمد المشعل خلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي د.رنا الفارس وكيل وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم ومجموعة من مهندسي الوزارة القائمين على المشروع اضافة الى جهاز استشاري الاشراف في المشروع.

وذكر البيان ان الشيخ احمد المشعل والوفد المرافق له استمعوا خلال هذه الجولة التفقدية لموقع المشروع الى عرض مرئي قدمه القائمون على المشروع.