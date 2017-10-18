عادل الشنان

قام محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا بزيارة الى مركز عبدالله الهادي الصحي في منطقة اليرموك للاطلاع على التجربة الجديدة لانشاء عيادة العائلة التي تهدف لتوفير طبيب خاص لكل مريض من منطلق مبدأ طبيب العائلة وتوفير من 15 الى 20 دقيقة او 30 دقيقة بالحالات الخاصة للمريض، واعطاء الطبيب الوقت الكافي لتسجيل الملف الطبي للمريض إلكترونيا.

وقال المهنا، على هامش الزيارة، ان المشروع طموح ونسعى لتطبيقه في جميع المراكز الطبية، ولا يخفى على الجميع ان بعض الناس تشتكي من مواعيد العيادات وعدم اعطاء الطبيب الوقت الكافي للمريض وهذا واقع لأن بعض المستشفيات نجد بها طوابير من المرضى، مشيرا الى اقتراحه على وزير الصحة ان تكون المراكز الصحية شاملة حتى حالات الولادة لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

وقال المهنا ان هذا النوع من العيادات يخفف من العبء الثقيل من جهة ويرفع مستوى خدمات وزارة الصحة من جهة اخرى، وسيباشر المختارون كل في منطقته بالترتيب والاتصال مع المراكز الصحية لتطوير هذه الفكرة وتطبيقها في كل مركز.