العصيمي: نحرص على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين الموظفين

نظمت شركة الإنماء العقارية حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، وذلك بقاعة المؤتمرات ببرج الإنماء.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة عبدالعزيز العصيمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج شركة الإنماء للمسؤولية الاجتماعية، وضمن التزام الشركة بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع وخاصة التي تساهم في إنقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من فصائل الدم المتنوعة.

وأضاف في تصريح صحافي، أن شركة الإنماء تحرص دائما على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين الموظفين بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية ومنها هذه الحملة، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم وفوائد الأنشطة الصحية لدى الموظفين.

ووجه العصيمي الشكر إلى مسؤولي بنك الدم المركزي الذين قاموا بإرسال طاقم طبي متميز أظهر تعاونا ومهنية عالية، مشيدا بالإقبال الكبير من قبل الموظفين للتبرع بالدم والذي ساهم في إنجاح هذه الحملة.

من جانبه، قال مساعد الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والإداري بالشركة طارق المضف ان حملات التبرع بالدم تشكل رافدا مهما يعزز رصيد بنوك الدم والتي تعد شريانا للحياة لكثير من المرضى ومصابي الحوادث، لذا اعتادت شركة الإنماء العقارية دائما على تنظيم حملات التبرع بالدم لتكون مشاركتها الاجتماعية فاعلة وحقيقية تجاه المجتمع.

واضاف المضف ان هذه الحملات تعزز ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين موظفي الشركة، ويظهر روح العطاء لأبناء وطننا. وأشادت رئيسة الجهاز الطبي المشرف على الحملة د. أسماء رأفت بالتنظيم الممتاز للحملة وتعاون إدارة شركة الإنماء في توفير كافة الاحتياجات، كما أبدت سعادتها بالإقبال الكبير من قبل الموظفين المتبرعين الذي فاق العدد المتوقع.